5 tips e prodotti indispensabili per capelli selvaggi alla Zendaya

E una delle attrici più amate del momento, nonché cantante e ballerina. Zendaya Maree Stoermer Coleman, nota semplicemente con il suo primo nome, Zendaya, ha iniziato la sua carriera da giovanissima proprio come ballerina e poi come modella e volto della Disney, e da allora non si è più fermata.

Classe 1996, Zendaya oggi deve la sua popolarità anche per la partecipazione alla serie televisiva Euphoria, amatissima non solo per la trama ma anche per i look studiati per le protagoniste. Le nail art proposte per le attrici ad esempio, sono diventate un cult e in tantissimi cercano di replicarle.

Seguitissima anche sui social, Zendaya conta solo su Instagram ben 135 milioni di follower e ad essere molto amati sono anche i look che spesso mostra su red carpet e servizi fotografici. I suoi capelli, lunghi, folti e ribelli sono molto apprezzati e con qualche accorgimento è possibile replicare il suo look.

Principali caratteristiche del capello di Zendaya

Partiamo dalla base per capire come replicare i capelli selvaggi alla Zendaya.

Il suo taglio appare pieno, senza particolari scalature

La chioma è lunga e ribelle, e in parte la deve sicuramente alle sue origini: Zendaya è nata in California e suo padre è afroamericano, mentre sua madre è statunitense con origini tedesche e scozzesi. Il suo nome rispecchia le sue radici e significa “ringraziare” in lingua bantu, originaria dello Zimbabwe.

Si tratta di un capello naturalmente spesso, folto e riccio, che gli conferisce immediatamente uno stile “wild” e difficile da tenere a bada.

Capelli alla Zendaya, tips e prodotti

1. Shampoo volumizzante

Le parole d’ordine sono volume e definizione, per ricreare il look sarà necessario uno shampoo volumizzante e che non appesantisca il capello.

2. Dopo il lavaggio: asciugare con diffusore

Per imitare il look dei capelli naturali di Zendaya il consiglio principale è quello sicuramente di asciugare i capelli con l’aiuto di un diffusore. In questo modo il volume partirà dalle radici. Ne esistono anche di modelli universali, adattabili a qualsiasi tipo di phon.

Diffusore universale adattabile

Hairizone Hair diffusore Universale Adattabile, per ricci o mossi capelli Diffusore universale adattabile a ogni tipo di phon, per asciugare i capelli e donare loro volume fin dalle radici 23 € su Amazon Pro Montatura universale Contro Nessuno

Questo diffusore è progettato proprio per adattarsi a ogni tipo di phon e aiuta a dare volume alle radici e a definire i ricci durante la fase di asciugatura.

3. Dopo il lavaggio: applicare la spuma

Chi non possiede dei capelli ricci può servirsi anche di una spuma da applicare sui capelli ancora bagnati, che aiuterà nello styling dei ricci. Modellarli sarà infatti più facile ma attenzione a non usarne troppa: la spuma tende a rendere i capelli duri e secchi.

4. Prodotto per definire i ricci

Su capelli naturalmente ricci basterà uno spray o un siero per definirli prima o dopo l’asciugatura. In commercio ne esistono di diversi tipi in base al tipo di capello ma anche in base alle proprie abitudini.

Davines – Spray al sale Marino

Davines Spray al Sale Marino Spray arricciante e fissante che grazie alla sua formulazione riesce ad arricciare i capelli già ondulati naturalmente 24 € su Amazon Pro Arriccia i capelli Contro Nessuno

Questo spray è stato formulato per creare ricci su capelli ondulati. Aggiunge texture e volume ai capelli. Non contiene parabeni o coloranti.

5. La piega nel caso di capelli naturali lisci

Sui capelli invece lisci sarà necessario qualche passaggio in più per ottenere una capigliatura voluminosa come quella di Zendaya. Dopo shampoo e asciugatura quasi sicuramente sarà necessario procedere con un ferro arricciacapelli per definire e volumizzare le ciocche.

In conclusione, chi possiede per natura capelli ricci troverà sicuramente più facile replicare lo stile di Zendaya, diversamente su capelli lisci sarà necessario avvalersi di accessori per rendere i capelli voluminosi e abbondanti.