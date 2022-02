5 trend capelli per l'estate 2022 che sono pura gioia

Il 2022 è appena cominciato ma è già colmo di aspettative verso il futuro. D’altronde i due anni che ci lasciamo alle spalle hanno rallentato il mondo intero, di conseguenza c’è voglia di vita, sotto tutti gli aspetti. Quando si parla di cambiamenti spesso vengono citati i tagli di capelli, che rispecchiano umore, mode del momento e tendenze, e tengono ovviamente conto del contesto in cui ci troviamo.

Per il 2022 gli esperti hanno le idee chiare: sarà un’estate all’insegna del colore e della gioia di vivere, perché siamo ancora in tempo per recuperare il tempo perduto degli ultimi due anni. Scopriamo come e perché attraverso 5 trend di stagione irresistibili.

Estate 2022, intramontabili treccine e “fake loc”

1. Treccine a tutto tondo

Sono spesso associate all’estate, addirittura in alcune parti del mondo c’è chi le realizza direttamente sulla spiaggia: si tratta delle treccine, promosse in tutte le loro varianti per l’estate 2022: che riempiono solo una parte o tutta la testa. Che si tratti dei due ciuffi davanti al volto oppure di acconciature più elaborate che interessano e coinvolgono tutti i capelli, troveranno ampio spazio nella prossima stagione calda. Le treccine sono versatili e adatte a qualsiasi tipo di lunghezza di capello: possono infatti essere usate anche come extension, per allungare le chiome più corte.

2. Dreadlock e “Fake Loc”

Vanno forte anche i fake loc, la versione dei dreadlock che si realizza partendo proprio da piccole treccine con cui viene sezionato e disegnato il capo, per poi passare all’uncinetto usato con una tecnica precisa, in modo da chiudere e fissare le varie ciocche, che diventano così spesse e con trame fitte. Attenzione però: in questo caso si tratta di un lavoro complicato e difficilmente reversibile, che può essere realizzato solo da professionisti capaci. I dreadlock sono sostanzialmente dei nodi nelle ciocche dei capelli e sono praticamente impossibili da sciogliere: l’unica alternativa per liberarsene è… tagliare.

Estate 2022: ispirazioni dagli anni ‘90

Purtroppo o per fortuna sta a noi deciderlo, ma una cosa sembra certa: gli anni ‘90 sono tornati in voga. L’ha dimostrato sia la moda in passerella che il make up, potevano forse essere da meno i capelli per la prossima estate?

3. Capelli soffici e vaporosi anni ‘90

Chiome folte, onde morbide e tagli che incorniciano il viso, magari con una leggera scalatura. Si tratta di acconciature che si realizzano su capelli medi o lunghi e con spazzole grandi e tonde, perfette quando abbinate anche alla classica frangia a tendina, anch’essa ampia e vaporosa.

4. Spiky bun e ciuffi “appuntiti”

Dagli anni ‘90 torna anche lo spiky bun, lo chignon “appuntito” le cui punte rimangono fuori dall’acconciatura e fermate con il gel. Tra le amanti di questo ritorno ci sono Billie Eilish e Bella Hadid. Il segreto di questa acconciatura è la sua praticità. È una sorta di chignon alto spettinato nella parte che attorciglia i capelli, da modellare con le dita e con un po’ di fissante a piacere, tra lacca e gel.

Estate 2022: tornano anche gli accessori dei primi anni 2000

5. Accessori per capelli, colore e allegria

L’estate gioiosa del 2022 prende spunto anche dagli accessori pop e colorati che si usavano tra i capelli nei primi anni 2000. Elastici e mollettine colorate per legare le ciocche di capelli in codini e naturalmente treccine, senza regole ferree ma dando ampio sfogo alla fantasia. E che l’estate 2022 abbia inizio.