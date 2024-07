Cat-eye e rossetto rosso: come riprodurre il trucco iconico di Taylor Swift

Taylor Swift è nota oltre che per le sue canzoni e la sua bravura anche per il suo look iconico, che combina un perfetto cat-eye con un rossetto rosso audace. Questo stile, che evoca un’eleganza senza tempo e allo stesso tempo un fascino moderno, è facilmente riconoscibile e amato da molti. Se vuoi riprodurre questo trucco a casa, segui questi passaggi per ottenere un risultato impeccabile.

Base del trucco

Il primo passo per ottenere il look di Taylor Swift è creare una base perfetta. Inizia applicando un correttore illuminante attorno agli occhi, per coprire eventuali occhiaie e uniformare il colore della palpebra. Utilizza poi un fondotinta fluido adatto alla tua carnagione. Se hai una pelle chiara come Taylor, scegli un fondotinta che si avvicini al tuo tono naturale; se invece hai una carnagione più scura, opta per una tonalità leggermente più chiara per illuminare il viso.

Per fissare la base, utilizza una cipria traslucida, che garantirà una finitura opaca e duratura. Aggiungi un tocco di blush color pesca sugli zigomi per un aspetto fresco e naturale.

Trucco occhi: il cat-eye

Il cat-eye è il marchio di fabbrica del look di Taylor Swift. Per ottenerlo, avrai bisogno di un eyeliner nero in gel o liquido nero e un pennello a punta fine. Inizia tracciando una linea sottile lungo la rima delle ciglia superiori, partendo dall’angolo interno dell’occhio e proseguendo verso l’esterno. Aumenta gradualmente lo spessore della linea man mano che ti avvicini all’angolo esterno, terminando con una coda che si estende verso l’alto per allungare l’occhio. Se non pensi di avere abbastanza manualità per applicarlo a mano libera, puoi aiutarti con gli stencil, che permettono di disegnare eyeliner perfetti con il minimo sforzo.

Per dare maggiore profondità allo sguardo, applica un ombretto neutro o leggermente shimmer sulla palpebra mobile, sfumandolo verso le tempie. Completa il look con un mascara volumizzante nero sulle ciglia superiori e inferiori, per un effetto drammatico e sofisticato.

Trucco labbra: il rossetto rosso

Il rossetto rosso è l’altro elemento fondamentale del look di Taylor Swift. La cantante predilige sfumature che variano dal rosso ciliegia al rosso acceso, spesso con un finish opaco per un effetto più sofisticato. Per ottenere labbra perfette, inizia delineando il contorno con una matita per labbra dello stesso colore del rossetto, riempiendo poi l’intera superficie con il rossetto stesso. Questo aiuterà a mantenere il colore intenso e duraturo.

Una delle tonalità preferite di Taylor è il rossetto rosso di Pat McGrath Labs, noto per la sua lunga durata e il colore vibrante. Applicalo con precisione utilizzando un pennellino per labbra, partendo dal centro e lavorando verso l’esterno.

I tocchi finali per completare il make-up

Per completare il look, puoi aggiungere un tocco di illuminante sugli zigomi, sull’arco di Cupido e sulla punta del naso. Questo darà al tuo viso un aspetto radioso e tridimensionale. Se desideri un tocco extra glamour, puoi applicare un ombretto glitterato sugli angoli interni degli occhi per un effetto scintillante.

Seguendo questi passaggi, potrai ricreare il trucco iconico di Taylor Swift, un look che combina eleganza classica e modernità. Questo stile è perfetto per molte occasioni, dai red carpet alle serate con gli amici, e ti farà sentire sempre al centro dell’attenzione.