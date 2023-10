9 brand beauty che supportano l'ottobre in rosa 2023 e la lotta al tumore al seno

Ottobre è un mese che assume un significato speciale per la lotta al tumore al seno. È il mese in cui il colore rosa diventa il simbolo di sensibilizzazione e di impegno nella ricerca e prevenzione di questa malattia che colpisce molte donne in tutto il mondo. In Italia, una donna su otto riceve una diagnosi di tumore al seno nell’arco della sua vita, e questa statistica sottolinea l’importanza di continuare a sostenere la ricerca e la prevenzione.

Una delle iniziative più riconoscibili e coinvolgenti durante questo mese è la Pink October, una campagna che promuove la consapevolezza sul tumore al seno e la raccolta fondi per la ricerca. Questa iniziativa coinvolge marchi di bellezza di fama mondiale che si dedicano a sostenere la causa. Vediamo insieme alcune delle aziende che si stanno unendo all’ottobre in rosa 2023 per combattere il tumore al seno.

milk_shake: Celebrare la resilienza delle donne

milk_shake collabora con la Fondazione IEO-MONZINO per la ricerca, offrendo una linea di prodotti per capelli colorati in edizione limitata. I prodotti celebrano la forza delle donne con un packaging rosa e contribuiscono alla ricerca contro il cancro al seno.

Estée Lauder: Una lunga storia di impegno

Il Gruppo Estée Lauder è stato uno dei primi a sostenere attivamente la lotta contro il tumore al seno. La loro Breast Cancer Campaign è stata ideata 30 anni fa da Evelyn H. Lauder, la creatrice dell’iconico nastrino rosa diventato il simbolo della ricerca sulla malattia. In Italia, Estée Lauder continua la sua partnership con la Fondazione AIRC, contribuendo all’aumento della sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi nel paese dal 78% all’88%.

Uriage: Donazioni per la ricerca

Uriage collabora con la Fondazione Libellule Insieme e, durante ottobre, donano 2€ per ogni prodotto venduto della linea Age Absolu e Age Lift per sostenere la prevenzione rivolta alle donne bisognose.

Avon: Una comunità al servizio della prevenzione

Avon, un leader nel settore della bellezza, si impegna costantemente nella lotta contro il tumore al seno. Con il nuovo braccialetto “Insieme contro il Tumore al Seno” e una sezione speciale dedicata alla beneficenza nel catalogo di ottobre, Avon incoraggia le donne a praticare l’autopalpazione mensilmente e a fare regolari controlli medici.

Lace Beauty: Sostenere la ripresa

Lace Beauty offre ai propri clienti la possibilità di acquistare Fiori Emily al prezzo simbolico di 10 euro ciascuno, il cui ricavato sarà utilizzato per acquistare reggiseni per donne che hanno subito un intervento di asportazione del tumore al seno.

Clinians: Sostenere la ricerca scientifica

Clinians è top partner del progetto nazionale delle Pink Ambassador, che coinvolge donne che hanno affrontato un tumore femminile e si allenano per partecipare a una mezza maratona. Parte del ricavato di due prodotti specifici sarà destinato alla ricerca scientifica sui tumori femminili.

Alter Ego Italy: Un prodotto tutto Pink

Alter Ego Italy crea una crema mani in edizione limitata, devolvendo parte del ricavato a Fondazione Veronesi per sostenere la ricerca contro il tumore al seno in Italia.

Natura Bissè: Celebrare la bellezza e la prevenzione

Natura Bissè celebra il Beauty Lovers Day in collaborazione con Salute allo Specchio ETS e l’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, offrendo prodotti speciali e devolvendo parte del ricavato per sostenere l’attività di Salute allo Specchio ETS di Milano.

Avène: Consulti a bordo dei treni

Eau Thermale Avène sostiene il progetto FRECCIAROSA, offrendo consulti a bordo dei treni per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione del tumore al seno.

Questi marchi beauty dimostrano un impegno costante nella lotta contro il tumore al seno, contribuendo con donazioni, consapevolezza e supporto alle donne che affrontano questa malattia. L’ottobre in rosa 2023 è un momento per unirsi a questa importante causa e promuovere la ricerca e la prevenzione del tumore al seno. Non dimentichiamoci mai quanto sia cruciale sostenere questa battaglia e promuovere la consapevolezza della malattia tra le donne di tutto il mondo.