Milano Beauty Week 2023: porta il tuo flacone vuoto per ricevere prodotti e altri eventi

Dal 26 settembre al 2 ottobre 2023, Milano si trasforma nella capitale della bellezza e del benessere, con la seconda edizione della Milano Beauty Week, un evento straordinario che celebra l’eccellenza italiana nel mondo della cosmetica. Organizzata da Cosmetica Italia, in collaborazione con Cosmoprof ed Esxence, questa settimana dedicata alla bellezza promette di essere un’esperienza unica per tutti gli appassionati del settore.

Un’esperienza di bellezza senza confini

L’obiettivo principale della Milano Beauty Week è promuovere la cultura della bellezza e del benessere, oltre a mettere in luce l’innovazione, la sostenibilità, l’inclusione ed l’emozione nel settore cosmetico. Questa settimana straordinaria vedrà la città di Milano trasformarsi in un palcoscenico dedicato alla bellezza, con eventi che si terranno in due sedi principali: il suggestivo Palazzo Giureconsulti, situato a pochi passi dal Duomo, e il magnifico Palazzo Castiglioni, un gioiello dello stile liberty italiano.

Never Ending Beauty: la circolarità nel cosmetico

Una delle iniziative più interessanti della Milano Beauty Week è “Never Ending Beauty,” che si terrà al primo piano di Palazzo Giureconsulti dal 28 settembre al 2 ottobre. Gli ospiti possono portare un flacone vuoto e ricevere in cambio nuovi prodotti offerti dalle aziende cosmetiche d’eccellenza italiane, dimostrando così l’impegno del settore per la sostenibilità ambientale.

Beauty Cube: esperienze legate al mondo della bellezza

In pieno centro città, installazioni temporanee coinvolgeranno i visitatori con approfondimenti ed esperienze legate al mondo della bellezza. Dal 28 settembre al 2 ottobre, Da Via Mercanti a Piazza Duomo ospiterà queste installazioni che promettono di essere informative e coinvolgenti.

Beauty Tram: bellezza in movimento

Per un’esperienza dinamica e unica, è possibile vivere momenti di bellezza a bordo dei tram storici milanesi durante la Milano Beauty Week. Il tram di Milano Beauty Week offre servizi di make-up e beauty routine express per i passeggeri, regalando momenti di benessere tra le strade della città. Assicuratevi di registrare la vostra partecipazione per non perdere questa esperienza.

Tour olfattivi guidati durante la Milano Beauty Week

In collaborazione con ConfGuide-Gitec e Symrise, i tour olfattivi guidati vi porteranno in un viaggio attraverso le strade, i palazzi e i luoghi antichi e moderni di Milano, legati indissolubilmente a odori che hanno segnato la storia della città. Questi tour si terranno dal 28 settembre al 1° ottobre a Palazzo Giureconsulti.

Film in Odorama: Un’esperienza multisensoriale

Grazie alla collaborazione con la casa essenziera Moellhausen, potrete vivere un’esperienza multisensoriale unica durante la proiezione di film al Cinemino, Via Seneca 6, il 29 settembre. Gli spettatori riceveranno un kit speciale di odori per immergersi completamente nelle scene cult del film.

Passeggiata Olfattiva: Alla scoperta dei profumi di Milano

Un itinerario profumato vi guiderà alla scoperta del profumo nella sua forma più artistica. Queste esperienze esclusive, racconti e suggestioni tra le profumerie della città saranno raccolti in una mappa interattiva. Sarà possibile scoprire le diverse tappe olfattive dal 28 settembre al 2 ottobre presso Palazzo Giureconsulti.

Guardare oltre per creare bellezza: L’arte dell’illustrazione di Moda

Il 1 ottobre, presso Palazzo Giureconsulti, potrete assistere a un’emozionante esposizione dell’arte dell’illustrazione di moda. L’illustratrice di moda Elena Ciuprina, introdotta dalla flower designer Maria Celeste Vettese, cattura l’essenza di sfilate, collezioni e outfit con i suoi disegni ad acquerello. Sarà un’opportunità unica per apprezzare l’arte e l’atmosfera di ogni momento unico nel mondo della moda.

Beauty Gives Back: contribuire alla bellezza

Infine, c’è l’iniziativa “Beauty Gives Back,” giunta alla settima edizione, una raccolta fondi a favore de La Forza e il Sorriso Onlus. Quest’anno, l’iniziativa torna in presenza presso Palazzo Castiglioni. Ogni visitatore può scegliere prodotti cosmetici offerti dalle aziende sostenitrici de La Forza e il Sorriso Onlus in cambio di una donazione consigliata.