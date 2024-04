Francesca Chillemi: "Ho avuto un amore tossico, mai raccontato ai miei genitori"

Francesca Chillemi è diventata popolare grazie alla vittoria a Miss Italia conquistata nel 2003, da allora è diventata attrice ed è oggi apprezzatissima dal pubblico, grazie soprattutto a due fiction, Che Dio ci aiuti e Viola come il mare, che tornerà in onda su Canale 5 da venerdì 3 maggio 2024. In attesa di rivederla n Tv, la siciliana si è confessata con Silvia Toffanin, ospite di Verissimo nella puntata andata in onda sabato 27 aprile, a cui ha raccontato di avere vissuto in passato un amore davvero difficile.

“Ero piccolina, è stata una cotta adolescenziale e fortunatamente non è durata tantissimo – ha raccontato – È successo prima che diventassi Miss Italia”.

Riuscire ad affrontare la situazione è stata tutt’altro che semplice, soprattutto perché lei ha preferito non parlarne a nessuno, nemmeno ai suoi familiari più stretti: “Ho vissuto delle cose non piacevoli che all’epoca non ero neanche in grado di gestire, – ha confidato l’attrice – non ne avevo parlato con nessuno, né con mia madre né con mio padre, è finita velocemente per questo non ho avuto il bisogno di parlarne con i miei genitori. Ho provato a gestirla da sola ma mi aveva dato parecchia agitazione”.

Fortunatamente Francesca Chillemi è poi riuscita a mettersi alle spalle quei momenti spiacevoli, che non l’hanno poi influenzata quando è riuscita a innamorarsi di nuovo: “È stata un’esperienza che non mi ha portato conseguenze nei miei rapporti con gli uomini. Ho l’immagine di un padre bella accanto a me, il primo che arriva non può portarmela via” – ha concluso.