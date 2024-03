Alla scoperta di 2beautiful, il nuovo brand di skincare naturale per la GenZ

Nel vasto panorama della cosmetica arriva 2beautiful, un marchio fresco e innovativo che si propone di guidare la Generazione Z attraverso un percorso di skincare consapevole e divertente.

Chi sono gli appartenenti alla Gen Z

Non esiste un consenso universale sulle date esatte che delimitano i confini temporali della Gen Z, ma generalmente si ritiene che questa generazione comprenda gli individui nati tra la metà degli anni ’90 e il 2010 circa.

La Generazione Z è cresciuta in un’epoca caratterizzata dalla diffusione di internet, dei social media, degli smartphone e delle tecnologie digitali avanzate. Questo ha influenzato profondamente il loro modo di vivere, di comunicare, di apprendere e di interagire con il mondo circostante. Gli appartenenti a questa generazione sono spesso descritti come nativi digitali, in quanto sono cresciuti immersi nella tecnologia digitale fin dalla nascita.

A livello beauty, la Generazione Z ha influenzato notevolmente le tendenze e le pratiche di consumo nel settore della cosmetica. Questa generazione è cresciuta in un’era dominata dai social media e dall’accesso istantaneo a una vasta gamma di informazioni e prodotti di bellezza. Di conseguenza, la Gen Z ha sviluppato atteggiamenti e comportamenti distintivi nei confronti della skincare e del make-up.

Il brand di skincare che si rivolge alla Gen Z

Dietro a questo nuovo brand si cela la competenza di Antonio Mancini, un Medico e Chirurgo Maxillo-facciale con una visione imprenditoriale rivoluzionaria. La sua missione è quella di fornire alle nuove generazioni gli strumenti per navigare nel mondo della cosmetica in modo informato, offrendo prodotti mirati e sicuri.

Il target di 2beautiful è chiaro fin dall’inizio: la Generazione Z, una generazione giovane e attenta alla cura di sé stessa, desiderosa di esplorare il mondo della beauty routine. Tuttavia, questa fascia di età può essere facilmente confusa dalla vasta gamma di prodotti disponibili sul mercato, rischiando di utilizzare trattamenti non adatti alla propria pelle. Ecco perché 2beautiful si presenta come una guida giocosa verso una skincare adatta alla fascia d’età compresa tra i 20 ei 35 anni, con un approccio che promuove la cura della pelle senza ossessioni e con rispetto per le specifiche esigenze della giovane pelle: purificazione, idratazione e mantenimento della salute cutanea.

I caratteri distintivi di 2beautiful

Il brand si distingue per la sua naturalezza e pulizia, con oltre il 98% degli ingredienti di origine naturale. Tra le sue referenze, si trovano detergenti, burri, sieri, creme, maschere e trattamenti labbra, tutti formulati per adattarsi a ogni tipo di pelle. Gli ingredienti utilizzati vanno dall’estratto di Bardana, ideale per riequilibrare la pelle grassa, agli estratti di Pomodoro, Melograno e Fragola, noti per le loro proprietà antiossidanti.

Ma perché 2beautiful? Il nome stesso del brand suggerisce la sua filosofia: “2” come due volte belli, come bello e bella, come “too”, perché siamo tutti troppo belli, incluso te. Questo naming gioca con l’idea che la bellezza sia soggettiva e personale, riflettendo l’approccio inclusivo e giocoso del marchio.

2beautiful si presenta come un’alternativa fresca e naturale nel mondo della skincare, offrendo alla Generazione Z la possibilità di esplorare la propria bellezza in modo consapevole, divertente e sicuro. Con il suo approccio innovativo e la sua gamma di prodotti mirati, questo brand promette di diventare un punto di riferimento per chi cerca una skincare efficace e rispettosa della pelle e dell’ambiente.