Perché la beauty routine invernale non va bene in estate e 5 consigli

Con l’arrivo dell’estate, il clima cambia radicalmente e il nostro corpo ha bisogno di adattarsi a questa nuova stagione e a una diversa temperatura. Ciò include anche la nostra beauty routine, che non può rimanere immutata durante i mesi più caldi dell’anno. Ciò che funziona bene in inverno potrebbe non essere adatto per l’estate, quando sole, caldo e umidità possono influenzare la nostra pelle e i nostri capelli in modi diversi. Ecco perché è importante capire la differenza tra beauty routine invernale ed estiva, per mantenere il nostro aspetto fresco, sano e radioso.

Beauty routine invernale ed estiva: le differenze

Durante l’inverno, la pelle tende ad essere più secca a causa del freddo e del vento. In questa stagione, siamo soliti utilizzare creme idratanti più ricche e nutrienti per contrastare la perdita di umidità. Tuttavia, con l’arrivo dell’estate, il clima cambia e la nostra pelle ha bisogno di un approccio diverso. Durante i mesi più caldi, l’umidità aumenta e la produzione di sebo si intensifica, rendendo la pelle più grassa e suscettibile all’accumulo di sudore e impurità. Di conseguenza, la skincare estiva richiede prodotti più leggeri, a base d’acqua e con formulazioni che aiutino a controllare la produzione di sebo e a prevenire la formazione di brufoli.

Inoltre, sia in inverno che in estate, è fondamentale proteggere la pelle dai danni causati dai raggi UV, motivo per cui l’applicazione di una crema solare adatta diventa un passo indispensabile nella beauty routine, a prescindere dalla stagione.

5 consigli per la beauty routine estiva perfetta

Ecco cinque consigli da tenere a mente per adattare la tua beauty routine all’estate.

Protezione solare

L’esposizione al sole è sicuramente maggiore durante l’estate, quindi è fondamentale proteggere la pelle dai danni causati dai raggi solari. Scegli una crema solare adatta al tuo tipo di pelle e applicala generosamente su viso, collo, décolleté e le altre parti esposte. Ricorda di riapplicarla regolarmente durante la giornata, specialmente dopo i bagni o dopo aver sudato abbastanza.

Leggerezza nella skincare

Durante l’estate, la pelle tende ad essere più grassa a causa del calore e dell’umidità. Pertanto, è consigliabile adottare prodotti skincare leggeri e a base d’acqua. Opta per:

un detergente delicato,

una crema idratante leggera

e un siero a base di gel.

Inoltre, puoi considerare l’utilizzo di una maschera purificante una o due volte alla settimana per mantenere la pelle pulita e prevenire l’insorgenza di brufoli pori ostruiti.

Trattamenti per corpo e piedi

Durante l’estate, le parti del corpo esposte come le gambe, le braccia e il décolleté sono in primo piano. È sempre importante prendersi cura della pelle di tutto il corpo, e forse in estate ancora di più.

Esfolia regolarmente per rimuovere le cellule morte,

applica una crema idratante per mantenere la pelle morbida e luminosa,

per mantenere la pelle morbida e luminosa, non dimenticare di idratare i piedi e proteggerli con una crema specifica per evitare che si secchino e si formino calli.

Protezione dei capelli

I capelli possono subire danni a causa del sole, del cloro della piscina e del sale dell’acqua di mare. Proteggili applicando un prodotto con filtro UV prima di esporsi al sole. Indossa un cappello o una bandana per proteggere il cuoio capelluto e i capelli dalle radiazioni solari dirette. Inoltre, puoi idratare i capelli con prodotti specifici per evitare che si secchino e si spezzino a causa delle alte temperature.

Make up leggero

Durante l’estate, è preferibile optare per un make up leggero e naturale. Evita i prodotti pesanti che possono ostruire i pori e far sudare il viso. Ad esempio:

puoi usare una crema colorata leggera come le bb cream per coprire le imperfezioni

e un blush per un tocco di freschezza.

per un tocco di freschezza. Per gli occhi, puoi optare per una mascara waterproof e un ombretto in crema resistente all’acqua.

Ora che abbiamo capito perché la beauty routine invernale non è adatta all’estate, possiamo adottare una nuova routine specifica per questa stagione, in modo da mantenere la pelle, i capelli e il corpo in buona salute. Seguendo i nostri consigli, sarai pronto ad affrontare l’estate con un aspetto radioso e splendente!