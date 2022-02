Anna Valle, tutti i suoi segreti per un beauty look sempre impeccabile

È tra le attrici italiane più amate della tv, l’8 febbraio debutta su RaiUno con la nuova fiction Lea – Un nuovo giorno, e Amadeus l’ha scelta come ospite del Festival di Sanremo 2022. Stiamo parlando di Anna Valle, che è pronta a salire sul palco dell’Ariston proprio per presentare la nuova serie di cui è protagonista nei panni di un’infermiera pediatrica. In attesa di vedere l’outfit scelto dall’attrice per una serata così importante, ecco tutti i segreti del suo beauty look.

Incoronata Miss Italia nel 1995, per Anna Valle sembra che il tempo non passi mai. Una bellezza naturale e senza tempo, la sua, simile (secondo alcuni) a quella delle dive degli Anni ’70, che l’attrice ama sottolineare con un make up mai troppo marcato. In tutte le sue apparizioni, che sia in televisione o al cinema, la protagonista di Lea opta infatti per una base decisamente acqua e sapone. Come più volte ha raccontato, l’attrice non ama truccarsi troppo, e per il suo viso sceglie sempre prodotti leggeri e poco coprenti, che lascino intravedere la pelle al di sotto.

Il suo segreto è enfatizzare i suoi meravigliosi occhi verdi con una generosa passata di mascara nero e applicando solo un velo di ombretto sui toni del marrone, ma assolutamente mai troppo intenso. Il focus, invece, è sulle labbra, che spesso mette in evidenza con un rossetto rosso o nude scuro.

Oltre al make up naturale, quando si parla del beauty look di Anna Valle c’è un’altra certezza: i capelli color cioccolato. Durante tutta la sua carriera, infatti, l’attrice non ha mai cambiato colore, nonostante abbia sperimentato molto con i tagli. Dalla chioma lunga che sfoggiava quando è stata eletta Miss Italia al long bob, Valle ha sempre mantenuto il suo castano scuro. E come darle torto, visto che si tratta di un colore perfetto per incorniciare il suo viso e dare risalto agli occhi verdi.