Cinque cose che non sai su Anna Valle, protagonista di Luce dei tuoi occhi

Mercoledì 29 settembre va in onda in prima serata su Canale 5 un nuovo doppio episodio di Luce dei tuoi occhi, la fiction che unisce il mondo della danza con un thriller ad alta tensione. La storia è quella di Emma, una ballerina che torna in Italia da New York quando riceve una lettera anonima. Sembra che sua figlia, che credeva morta, sia in realtà un’allieva della scuola di danza che la donna frequentava. La protagonista è interpretata da Anna Valle, uno dei volti più noti della fiction italiana. Ecco cinque cose che forse non sapete su di lei.

È nata a Roma, ma dopo la separazione dei suoi genitori si è trasferita in Sicilia, all’età di tredici anni. Ed è proprio qui che si avvicina alla recitazione: il suo debutto è avvenuto al famosissimo teatro greco di Siracusa, dove ha interpretato il ruolo di Mirrina nella Lisistrata di Aristofane. Ha ottenuto il successo grazie a Miss Italia, che ha vinto nel 1995. L’attrice ha rivelato, però, che i promotori le avevano proposto di partecipare già l’anno precedente, quando lavorava ancora nel negozio di abbigliamento della madre, ma lei non ha accettato. Anna Valle non è conosciuta soltanto in Italia, ma anche fuori dai confini del nostro Paese, anche grazie al successo delle nostre fiction all’estero. In particolare l’attrice è famosa in Germania, dove nel 2000 ha recitato in un film di fantascienza, Aeon – Countdown im All, arrivato poi in Rai con il titolo di Trillenium. È molto riservata riguardo alla sua vita privata. Per sua scelta, infatti, non possiede nessun profilo ufficiale sui social network e non ama diffondere notizie sulla sua famiglia o sulle sue relazioni precedenti. Oggi, però, sappiamo che è sposata con l’attore e produttore Ulisse Lendaro, da cui ha avuto due figli, Ginevra e Leonardo. Da molti anni è impegnata nel sociale e opera nel volontariato. È infatti testimonial dell’associazione Mission Bambini, che si occupa di bimbi in difficoltà, e di Change Onlus.