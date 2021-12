Cliomakeup sbarca a Bari. Finalmente anche il sud Italia, dopo gli store aperti a Napoli, Padova, Firenze e Torino, da metà dicembre 2021 ha il suo ClioPopUp. A pochi giorni dal Natale, il negozio della celebre make up artist Clio Zammatteo, giunge nella città di San Nicola, all’ombra dell’omonima Basilica del Santo Patrono, in una veste tutta rinnovata.

Dopo quasi tre anni dal lancio della linea di cosmetici a suo nome, la nota youtuber sta veramente prendendo sul serio la sua nuova veste di imprenditrice. In poco più di un decennio, era il 2008 quando proponeva i suoi primi tutorial sul trucco, Clio ne ha fatta veramente tanta di strada.

Un successo immediato il suo, complice forse la genuinità e il suo avere sempre quell’aria da ragazza della porta accanto, ma nel giro di poco tempo è diventata una delle make-up artist e delle influencer italiane più seguite e apprezzate.

Merito anche della sua linea di prodotti beauty che ha letteralmente spopolato, andando continuamente sold out online. Ha iniziato con i rossetti, la sua grande passione, dai nomi dolcissimi come i CreamyLove, arrivando al correttore e al fondotinta OhMyLove, fino alla linea di blush CuteLove.

Non mancano neanche le matite occhi AllDayLove, o la palette dei sogni BeautyLove, il mascara vegan DarkLove in coppia con l’eyeliner a lunghissima tenuta DeepLove, gli ombretti in crema SweetieLove e i lip balm&glam CoccoLove.

Insomma, ce n’è per tutti i gusti e se prima la vendita era solo rilegata ai negozi temporanei o all’online del brand, nell’ultimo anno Clio non ha deciso di mettere radici e dare vita a veri e propri store fissi, sorti a Napoli, Firenze, Padova e, prima di quello in arrivo a Bari, è nato il PopUp di Torino, nel centralissimo Corso Matteotti 1, nel mese di novembre 2021.