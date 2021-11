Tutto pronto per l’apertura del nuovo ClioPopUp Store di Torino, che apre i battenti nel capoluogo piemontese l’11 novembre, dopo quasi tre anni dal lancio della linea cosmesi a marchio ClioMakeUp. La nota YouTuber ne ha davvero fatta molta di strada in poco più di dieci anni. Era il 2008, infatti, quando Clio Zammatteo proponeva i suoi primi tutorial sul trucco sulla nota piattaforma. Il successo fu immediato, tanto da diventare nel giro di pochissimo una delle make-up artist italiane più seguite e apprezzate.

La sua popolarità su YouTube (1,36 milioni di iscritte/i) e sui social (la sua pagina Instagram cliomakeup_official ha 3,1 milioni di follower), l’ha portata anche ad avviare diverse collaborazioni con brand come Vogue, Pupa, Maybelline New York. Nel 2018, poi, Clio ha fondato la sua linea di cosmesi, che già nel suo anno di esordio aveva un fatturato di sei milioni di euro. I ClioPopUp si sono diffusi in diverse città italiane, conquistando tutti gli appassionati di make–up.

Negli ultimi anni negozi temporanei dedicati alla passione per la bellezza e per il make-up sono nati in molti posti, fino a quando Clio non ha deciso di dare vita a veri e propri store, sorti a Napoli, Firenze, Padova e, infine, proprio a Torino, nel centralissimo Corso Matteotti 1.

Il negozio, come tutti gli store Clio, sarà aperto dal lunedì alla domenica, con orario continuato. Qui sarà possibile acquistare i prodotti della linea ClioMakeUp: i nuovissimi fondotinta e correttori OhMyLove, insieme alla linea di blush CuteLove, le matite occhi AllDayLove, la palette dei sogni BeautyLove, i rossetti cremosi CreamyLove e quelli liquidi mat LiquidLove, il mascara vegan DarkLove, l’eyeliner a lunghissima tenuta DeepLove, i lip balm&glam CoccoLove, gli ombretti in crema SweetieLove e le palette FirstLove e MyFirstLove.