Clio Make Up lascia New York per paura del Coronavirus

È comprensibile che una donna incinta e con una bambina cui badare pensi alla sicurezza dei propri cari in un momento così delicato come quello che stiamo vivendo. Ed è stato questo timore a guidare Clio Zammatteo, meglio nota come Clio Make Up, nella sua decisione di lasciare New York.

L’influencer, che si occupa principalmente di cosmetica, ha infatti annunciato la propria scelta decisamente radicale in una serie di storie su Instagram.

La situazione nella Grande Mela ai tempi della pandemia da Coronavirus, afferma, non la convinceva affatto, così come non persuadeva il consorte Claudio Midolo, game designer italiano: “Come potete vedere dallo sfondo alle mie spalle, non sono più a New York. L’altro ieri sera abbiamo avuto un momento in cui ci siamo sentiti un po’ persi io e Claudio, per la situazione. New York non era più una città da considerarsi sicura per noi, nelle mie condizioni soprattutto”.

A preoccupare la 37enne la reazione degli abitanti della grande metropoli alla pandemia in corso, decisamente più preoccupata della propria sicurezza che della salute, come hanno dimostrato alcune immagini di lunghe file davanti agli empori in cui si vendono armi.