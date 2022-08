Beauty routine per il seno: tips e i 3 migliori prodotti

Un décolleté tonico e compatto è il desiderio di molte persone, che cercano di sfidare la gravità e il tempo che passa attraverso trattamenti anti age e leviganti. Cosa fare quindi per prendersi cura del proprio seno? Non si tratta di un discorso relativo alle dimensioni, bensì a una routine di bellezza per migliorare la texture della pelle e la compattezza delle forme, piccole o grandi che siano.

Ci sono momenti della vita, inoltre, in cui il seno potrebbe richiedere un routine ad hoc: è il caso di chi ha appena superato una gravidanza, o chi si è sottoposto a una dieta dimagrante. Sono fattori che a lungo andare possono compromettere l’elasticità e il tono della pelle. La comparsa delle smagliature ad esempio è considerato un inestetismo difficile da combattere, persino intorno al seno. Per questo esistono prodotti con formulazione ricche, pensate proprio per risolvere questa esigenza comune a molte donne.

Ecco allora qualche buon consiglio per instaurare una beauty routine per il seno, fatta di tips e prodotti specifici.

Beauty routine per il seno, gli attivi più efficaci

In questo caso, gli ingredienti più efficaci sembrano essere:

Aloe vera , che sul seno agisce come idratante e rigenerante

, che sul seno agisce come idratante e rigenerante vitamina C ed E , la prima è antiossidante, la seconda protegge i tessuti della pelle dai radicali liberi

ed , la prima è antiossidante, la seconda protegge i tessuti della pelle dai radicali liberi Olio di jojoba , si tratta di un olio vettore molto conosciuto e apprezzato per le sue caratteristiche nutrienti ma meno “oleose” rispetto ad altri, e che nutre la pelle in profondità. Si può usare sia da solo, sia come base per creme e altre lozioni.

, si tratta di un olio vettore molto conosciuto e apprezzato per le sue caratteristiche nutrienti ma meno “oleose” rispetto ad altri, e che nutre la pelle in profondità. Si può usare sia da solo, sia come base per creme e altre lozioni. Creme a base di acido ialuronico e/o collagene, che aiutano a ridensificare e riempire il décolleté con l’applicazione costante.

Trattamenti estetici professionali per il seno

I trattamenti invece professionali da effettuare in centri specializzati, prevedono l’impiego di Laser CO2, oppure di peeling specifici, maschere antiossidanti e massaggi tonificanti. Si tratta di protocolli messi ad hoc dalle migliori cliniche per prendersi cura del seno.

Beauty Routine per il seno, i prodotti da provare

Vediamo insieme quali prodotti provare e inserire nella propria routine per un décolleté curato e tonico.

Come combattere le smagliature sul seno:

Clarins ha messo a punto un trattamento mirato per le smagliature di corpo e seno. La texture è leggera ed è ideale nel caso di perdita di peso a causa di una dieta, oppure durante e dopo i mesi della gravidanza, in cui il corpo della donna cambia aspetto più e più volte. La formula è ricca di principi attivi utili per aumentare l’elasticità della pelle.

Per chi cerca un prodotto per rassodare il seno

Lierac ha pensato al suo Bust Lift Expert per rimodellare il seno e levigare il décolleté, una formula efficace affinché le rughe siano ridotte con l’applicazione costante del trattamento.

Per chi vuole un’azione urto (e pratica)

Infine, ci ha pensato Collistar a formulare Hydro-Patch Rassodante Liftante Seno, un set speciale di patch da applicare e lasciare in posa per almeno 30 minuti. La loro praticità è considerevole e permettono di risparmiare molto tempo: infatti si possono indossare anche sotto il reggiseno e contengono una soluzione imbevuta di idrogel concentrato, con principi attivi a rilascio graduale. Contiene aloe vera per un effetto idratante, e ginko biloba e tè verde, entrambi conosciuti per essere degli ottimi antiossidanti.