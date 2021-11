Collagene liquido, i benefici dell'integratore che ti fa bella

Le ricerche in campo cosmetico hanno chiarito da tempo che la bellezza non passa solo dall’esterno e dai prodotti che si applicano sulla pelle, bensì è una faccenda che parte in profondità, dall’interno e anche dall’alimentazione. In questo contesto si inserisce un integratore che si sta facendo largo negli ultimi tempi: è il collagene liquido.

Il collagene per natura è una proteina prodotta naturalmente dal nostro organismo, basta pensare che rappresenta circa il 6% del nostro peso corporeo. È parte integrante del tessuto connettivo e rende la pelle elastica. Una delle sue funzioni principali è quella di contrastare l’insorgenza delle rughe. Per questo si sta diffondendo sempre di più l’utilizzo di integratori a base di collagene liquido come rimedio e cura anti age.

Cos’è il collagene liquido e perché serve al nostro organismo

Con l’avanzare dell’età e la continua esposizione a fattori esterni dannosi come i raggi UV, lo smog, l’alimentazione non sempre regolare e lo stress, la produzione di collagene diminuisce, con la conseguente perdita progressiva di elasticità della pelle. La scienza indica la soglia dei 20 anni come punto di “non ritorno” e di inizio della perdita di collagene, che corrisponderebbe in media all’1% ogni anno.

Come possiamo interrompere o quantomeno rallentare questo ciclo degenerativo? Sicuramente curando il nostro stile di vita:

un’alimentazione completa e ricca di frutta e verdura ed equilibrata per quanto riguarda tutti i nutrienti (compresa carne, pesce e vitamine e minerali che da essi derivano); favorendoe ricca di frutta e verdura ed equilibrata per quanto riguarda tutti i nutrienti (compresa carne, pesce e vitamine e minerali che da essi derivano);

abbandonando cattive abitudini come il fumo e l’alcol;

diminuire le fonti di stress ;

prendersi cura del proprio corpo con trattamenti e cosmetici adatti;

integrando l’apporto di vitamine e minerali.

Proprio su quest’ultimo punto si può intervenire con l’integrazione del collagene liquido, l’assunzione per via orale ha dimostrato di essere sufficientemente efficace da accumularsi nelle cartilagini del nostro corpo, e stimolando i processi che stanno alla base della sua produzione.

Collagene liquido, perché il suo utilizzo è positivo

Ma perché il collagene liquido è ritenuto così efficace? Innanzitutto perché non è possibile assumerlo attraverso l’applicazione topica per via delle dimensioni della molecola, inoltre studi scientifici hanno dimostrato che è in grado di attraversare la barriera intestinale e raggiungere la circolazione sanguigna senza perdere la sua efficacia, contribuendo infine nei processi del metabolismo. Negli integratori in commercio di ultima generazione, il collagene è presente in forma idrolizzata e il suo scopo è proprio quello di donare nuova elasticità e vigore alla pelle.

Quelli più diffusi sono di origine bovina ma si sta facendo largo anche quello detto “marino”, perché ottenuto dalla pelle e da altri materiali di scarto del merluzzo. Nonostante siano molto simili, hanno alcune peculiarità che possono influenzare l’acquisto di uno o l’altro.

Integratore di collagene marino

Contiene prevalentemente peptidi di collagene di tipo 1 e quindi è ideale per chi cerca un rimedio di tipo unicamente cosmetico/estetico.

Integratore di collagene bovino

Contiene peptidi di tipo 1 e 3 e quindi oltre a fare bene alla pelle da un punto di vista estetico è indicato anche per gli sportivi che puntano a migliorare il recupero muscolare e preservare tendini e articolazioni.

Collagene liquido, come assumerlo

Una volta individuato il collagene liquido che fa per noi, in tanti consigliano di assumerlo la mattina a stomaco vuoto, per permettere allo stomaco stesso di digerirlo meglio. Un’altra scuola di pensiero invece consiglia l’assunzione la sera prima di andare a dormire, per favorire il processo di recupero e rigenerazione cellulare di corpo e muscoli. Un po’ come fanno gli sportivi dopo un allenamento intenso, che sfruttano sera e ore di sonno per lasciare il tempo ai muscoli di riposarsi e crescere.

In ogni caso, l’integrazione di collagene liquido può rappresentare un ottimo rimedio per prendersi cura del nostro organismo e della nostra pelle, da dentro.