I 40 anni sono un traguardo importante anche sotto il punto di vista della pelle del viso. I tessuti connettivi raggiungono una maturità tale per cui diventa imprescindibile prendersene cura in modo adeguato. Per questo abbiamo pensato di stilare un elenco dei prodotti da poter usare nella skincare quotidiana, per combattere i disturbi più comuni e per rispondere alle esigenze della pelle, che in questa particolare fase ovviamente sono diverse rispetto a quando si hanno 20 anni.

Se la pelle over 40 va detersa come qualsiasi altra (scegliendo un detergente che risponda alle esigenze specifiche date dalle proprie caratteristiche), si può comunque migliorare la skincare routine inserendo dei prodotti specifici, che possano supportare il rinnovamento cellulare e l’elasticità, che col passare del tempo tendono rispettivamente a rallentare e diminuire.

Pelle over 40 e vitamine per illuminare

Dopo i 40 anni, la pelle potrebbe spegnersi. Per rimediare, ci si può servire delle vitamine più indicate, come la vitamina C e i grassi Omega.

La Roche-Posay Pure Vitamin C10

È un trattamento leggero che previene e corregge i segni del tempo. Ideale per contrastare le rughe, è un siero non grasso che si fonde rapidamente con la pelle, rilasciando gli ingredienti che rendono la pelle più morbida, idratata e luminosa. Contiene vitamina C pura dalle proprietà anti-rughe e antiossidanti. Contiene acido ialuronico che aiuta a rimpolpare la pelle, e acido salicilico che esfolia delicatamente rimuovendo le cellule morte. È un siero adatto a tutti i tipi di pelle, anche quelle sensibili.

Gli ingredienti per idratare la pelle

La pelle matura ha necessità di essere idratata in profondità, tra i migliori ingredienti ci sono il burro di karitè e l’acido ialuronico (possibilmente di diversi pesi specifici, che agiscono a diverse profondità).

NIOD Multi-Molecular Hyaluronic Complex

È uno speciale complesso che combina ben dodici forme di composti dell’acido ialuronico per rimpolpare e idratare la pelle. Durante tutto il processo di invecchiamento della pelle, i livelli di acido ialuronico diminuiscono. Questo siero penetra rapidamente nella pelle per contrastare proprio le linee sottili e le rughe.

Il peso molecolare più alto dell’acido ialuronico aumenta l’elasticità della pelle più superficiale, il complesso a base di acido ialuronico con peso molecolare medio offre idratazione a breve termine degli strati intermedi della pelle. Quelli a basso peso molecolare invece penetrano negli strati più profondi della pelle per stimolare la produzione di acido ialuronico da parte del corpo.

Skincare over 40, l’importanza dell’anti-rughe

La pelle dopo i 40 tende a perdere elasticità, quindi un buon anti-rughe deve agire in questo senso. I migliori agiscono di notte, ovvero quando il corpo è a riposo, e sfruttano sostanze come il retinolo che aiuta a rassodare la pelle e ad attenuare le macchie scure.

Caudalie VineActiv Siero Anti-rughe

È una soluzione ricca di antiossidanti e vitamine, che aiuta a proteggere la pelle riducendo visibilmente le rughe. È adatto a tutti i tipi di pelle ed formulato con squalano di origine vegetale.

Prevenire i danni del sole (a tutte le età)

Questo consiglio vale per tutte le età, a maggior ragione sulle pelli mature: i danni più evidenti del sole sono le macchie scure, dette anche macchie solari, che compaiono a seguito di scottature.

Clarins – Crema Solare Viso Tocco Secco SPF 50+

È un trattamento antiossidante adatto a tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili. La sua texture fine e fondente contribuisce a procurare un risultato anti-lucidità. La protezione SPF è alta, perfetta per le pelli mature e per i periodi dell’anno più soleggiati.

