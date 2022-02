I jeans verde pistacchio di Bianca Balti che ci fanno sognare la primavera

I jeans, lo sappiamo, sono uni di quei capi che non passeranno mai di moda. Cambiano gli stili, i modelli, i colori, gli abbinamenti, ma il denim resta sempre, anno dopo anno, assoluto protagonista tra le tendenze. Se durante l’inverno 2021/2022 hanno spopolato modelli ispirati agli Anni Duemila, con l’arrivo della bella stagione arrivano anche i riferimenti agli Anni ’90: vita bassa, colori vivaci, gamba larga sono le caratteristiche che dobbiamo aspettarci dalle nuove collezioni. E Bianca Balti ci dà un assaggio di ciò che vedremo nelle vetrine e sulle passerelle per la primavera 2022.

La supermodella lodigiana ha infatti pubblicato sulla sua pagina Instagram uno scatto che la ritrae in giro per il centro di Milano, mentre indossa alcuni capi della nuova collezione primavera/estate firmata Alberta Ferretti. A colpire sono soprattutto i pantaloni: un paio di jeans di un verde intenso, a vita bassa e dal taglio baggy, molto ampio sulle gambe per poi restringersi leggermente verso la caviglia. A impreziosirli due maxi tasche applicate sui lati, a sottolineare i fianchi.

Un modello, quello sfoggiato da Bianca Balti, che ci fa già sognare la primavera e ci fa venire voglia di osare con i colori. Colori che la modella riprende anche nel resto dell’outfit: ai jeans ha abbinato un crop top a costine marrone, con il bordo inferiore dello stesso verde dei pantaloni. Al di sopra una camicia-giacca beige scamosciata e oversize.

Balti ha accompagnato il post su Instagram con una caption ironica, che prende in giro l’abitudine ormai dilagante di comunicare esclusivamente tramite le emoticon, rigorosamente di un colore che sia abbinato all’outfit. “Is this how you do emoji’s captions?!?“, scrive la modella dopo una lunghissima serie di faccine verdi.