Bianca Balti, più ammaliante che mai, ci guarda dritto negli occhi nello scatto postato su Instagram, mostrandoci l’outfit perfetto per l’inverno 2022. Si tratta di un lungo vestito in maglia a coste, elegante e glamour. Un capo da giorno da scegliere per diverse occasioni, dalle più chic alle più rilassate. Come nel caso della modella, che lo indossa seduta comodamente sul divano di casa.

L’abito è caratterizzato da tonalità color pastello, che variano dal grigio, al beige, al rosa e al panna. Nuance distribuite in righe di diversi spessori che contraddistinguono la fantasia del vestito. Il capo è confortevole come una coccola calda per le stagioni fredde.

L’outfit è firmato Missoni, casa di moda italiana che più volte ha esaltato la bellezza della stoffa in maglia nelle sue collezioni. Un leggerissimo effetto “vedo non vedo” si fa notare tra la lavorazione a coste verticali che scivolano per tutta la lunghezza dell’abito.

Balti lo ha scelto per la giornata di Natale, immortalandosi adagiata su un sofà verde scuro dalle linee Anni l’70, bucando la fotocamera con uno sguardo ipnotico. “Buone feste ragazz*, vi voglio bene e non ve lo dico abbastanza” scrive per i follower, augurando a tutti un sereno 25 dicembre.

Due enormi occhi azzurri e il make up nude le regalano un aspetto semplice e di classe, mentre tra le mani mette in mostra l’accessorio da abbinare per completare il look: una Puzzle Bag di Loewe, che riprendi gli stessi colori dell’abito in maglia, con diverse gradazioni di grigio e di bianco e cuciture marroni.