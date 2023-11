Brown is the new black: 6 prodotti make-up marroni scelti da Beautyfool.it

Nel mondo della bellezza, le tendenze sono continuamente mutevoli ma, talvolta, ritornano con una forza irresistibile. Una di questi trend intramontabili che sta facendo un ritorno trionfale è il colore marrone. Per tanto tempo è stato sinonimo di sobrietà e classe, e ora sta vivendo una rinascita nell’ambito della moda e della cosmesi. In un’epoca in cui la bellezza è diventata sinonimo di originalità e audacia, il ritorno alle radici del marrone rappresenta una svolta. Questo colore versatile, che varia dalle tonalità più chiare ai toni più profondi, offre una vasta gamma di opzioni per adattarsi a ogni incarnato e stile.

Guerlain – Le Cover Nude

Tra tutti i trend che abbracciano il marrone, i rossetti non sono da meno. Le tonalità di rossetto marrone incarnano l’eleganza senza tempo. Dai toni neutri ai sottotoni più caldi, i rossetti marroni si adattano a qualsiasi occasione, giorno o serata. La Cover Nude G, una creazione esclusiva di Guerlain, rappresenta l’accessorio d’eccellenza per esaltare l’eleganza del rossetto Rouge G.

Guerlain – Rouge G Satin

Le tonalità più chiare, come il nude o il beige, donano un tocco discreto e naturale alle labbra, mentre le tonalità più intense, come il mogano o il ruggine, aggiungono una nota audace e sofisticata al look. Questa versatilità rende i rossetti marroni un must-have nel beauty kit di ogni amante del make-up. Il Rouge G Satin è proprio un rossetto dalle tonalità intense e dalla durata prolungata firmato Guerlain, e si distingue per una texture ultra-sensoriale che accarezza le labbra. Arricchito con Burro di Jojoba e Burro di Mango, regala un comfort istantaneo e duraturo

Kiko – Smart Colour Eyeshadow Ombretto

Le palette di ombretti e i rossetti declinati in diverse tonalità di marrone permettono di creare look tanto delicati quanto audaci. Un trucco occhi con sfumature di marrone può aggiungere profondità e mistero allo sguardo, mentre un rossetto in una tonalità calda di marrone può essere l’accessorio perfetto per un look sofisticato. L’ombretto Smart Colour Eyeshadow di Kiko si distingue per la sua intensa tonalità e una formula innovativa, ottenuta tramite una miscelazione avanzata di pigmenti e oli.

Chanel – Ombre Première Libre Ombretto

Le tonalità marroni si adattano con eleganza a ogni carnagione. Le pelli più chiare possono trovare rifugio in tonalità calde e leggere di marrone, come il beige e il caramello, mentre le carnagioni più scure possono esplorare tonalità più intense come il cioccolato e il caffè. Questa versatilità rende il marrone una scelta ideale per creare look tanto naturali quanto sofisticati. L’Ombre Première Libre proposto da Chanel è un ombretto in polvere libera che si ispira ai suggestivi colori dell’autunno. Arricchito da particelle madreperlate e pigmenti intensi, regala tonalità vibranti e profonde, arricchite da riflessi luminosi e satinati

Essence – The BROWN Edition Palette Ombretti Occhi

La palette di ombretti Essence, The BROWN Edition, presenta 9 tonalità marroni intensamente pigmentate. La loro texture leggera, disponibile in finiture matte, perlato e metallico, si applica con facilità e consente di creare un’infinità di look adatti a ogni occasione. Questi ombretti, a lunga durata, garantiscono una tenuta impeccabile per tutto il giorno.

Fenty Beauty – Gloss Bomb Universal Lip Luminizer Gloss Universale per Labbra

Inoltre, il rossetto marrone si presta perfettamente al concetto del “labio contouring”, permettendo di giocare con le tonalità per definire e plasmare le labbra, creando effetti visivi che valorizzano la forma naturale del sorriso. Il Gloss Bomb Universal Lip Luminizer di Fenty Beauty offre alle labbra un’irresistibile lucentezza e un’idratazione nutritiva. Arricchito con burro di karitè, dona alle labbra un aspetto visibilmente più pieno e levigato con una sola passata. La sua formula non appiccica e regala un delicato profumo di pesca e vaniglia, garantendo un finish perfetto e confortevole.

In un mondo dove il nero è da sempre considerato l’emblema dell’eleganza, il marrone sta riaffermando il suo posto come colore versatile e sofisticato. La sua capacità di adattarsi a diverse sfumature di pelle e stili rende il marrone un elemento fondamentale nel mondo della bellezza. Dalle passerelle alle strade, questi prodotti dimostrano che il marrone può essere la scelta vincente per chi cerca un’eleganza senza tempo.