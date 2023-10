Come creare un perfetto douyin make-up, il trend trucco manga di TikTok

Il mondo del trucco e della bellezza è in costante evoluzione, grazie alle nuove tendenze che spuntano in continuazione sui social media. Negli ultimi tempi, un trend virale ha catturato l’attenzione degli appassionati di make-up di tutto il mondo, e questo trend è noto come “Douyin Make-up“. Se ne hai già sentito parlare su TikTok o sei semplicemente curioso di scoprire di cosa si tratta, sei nel posto giusto.

Cos’è il Douyin Make-up?

Il Douyin Make-up prende il nome dalla piattaforma social cinese Douyin ed è stato ispirato dalla bellezza dei personaggi dei manga e degli anime giapponesi. L’obiettivo principale di questo stile di trucco è quello di creare un aspetto che ricordi un personaggio appena uscito da un fumetto o da un cartone animato giapponese. Si tratta di un look che mescola il fascino dell’Oriente con un tocco di cartoon, collocandosi a metà strada tra una bambola di porcellana e un’iconica eroina dei fumetti.

L’Hashtag Douyin Make-up

L’hashtag “Douyin Make-up” su TikTok ha raccolto milioni di visualizzazioni e ha catturato l’immaginazione di migliaia di appassionati di trucco. Questo stile è diventato virale anche in Occidente grazie alla sua capacità di valorizzare lo sguardo. Su TikTok, puoi trovare centinaia di video tutorial che ti guidano passo dopo passo nella creazione di questo look affascinante. TikTok è una piattaforma ricca di creatività, e il Douyin Make-up è solo uno degli esempi di come gli utenti riescano a condividere idee innovative in tutto il mondo.

I Passaggi per Creare il Douyin Make-up Perfetto

Se desideri creare il tuo Douyin Make-up, ecco una guida passo dopo passo che potrebbe aiutarti:

Inizia applicando un fondotinta liquido con un finish luminoso, dopo aver utilizzato un primer per uniformare la pelle. Per ottenere un aspetto da bambola di porcellana, usa una cipria opacizzante che conferisca alla tua pelle una finitura impeccabile. Usa un correttore per coprire eventuali imperfezioni e donare al viso un aspetto impeccabile. Sfuma un blush rosa sulle guance e sulla punta del naso per un aspetto fresco e giovane. Gli occhi sono la parte centrale del Douyin Make-up. Utilizza un ombretto glitterato champagne o perlato sulle palpebre e segui i contorni degli occhi con l’eye-liner per un look affascinante. Ciglia lunghe e folte sono un must per questo look. Applica mascara allungante o addirittura considera l’uso di ciglia finte per enfatizzare ulteriormente lo sguardo. Sulle labbra, opta per un effetto glossy per completare il tuo Douyin Make-up in modo impeccabile.

L’Importanza della Cura della Pelle

Ricorda che una pelle ben curata è fondamentale per ottenere un risultato perfetto con il Douyin Make-up. La routine di bellezza orientale, compresa quella cinese, giapponese e coreana, attribuisce grande importanza alla skincare. Pertanto, prima di immergerti nella creazione di questo trucco, assicurati di dedicare tempo ed energie alla cura della tua pelle, rendendola nutrita e idratata. Una pelle sana è la base perfetta per qualsiasi stile di make-up, compreso l’entusiasmante Douyin Make-up.

Se desideri sperimentare un look unico e affascinante che catturi l’essenza dei personaggi dei manga, il Douyin Make-up è la scelta ideale. Segui i passaggi e fai parlare la tua creatività, perché questo stile ti permette di esprimere la tua passione per il mondo del trucco in modo unico e originale. Non resta che prendere pennelli e prodotti e iniziare a creare il tuo Douyin Make-up!