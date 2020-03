Come fare la tinta a casa da sola e coprire la ricrescita di capelli bianchi? In commercio esistono molte tinte professionali che si possono utilizzare con facilità senza l’aiuto del parrucchiere, ma è importante seguire con attenzione alcuni consigli per non sbagliare.

Le tinte per capelli non sono tutte uguali: sugli scaffali dei supermercati possiamo trovare tinte temporanee (che ravvivano il colore naturale), semipermanenti (coprono i capelli bianchi, ma scompaiono progressivamente in sei settimane circa) e permanenti (che cambiano completamente il colore dei capelli). La scelta va fatta tenendo conto del colore finale che si vuole ottenere e degli accessori in dotazione, della composizione della tintura e dalle modalità di applicazione.

È importante tenere conto del proprio incarnato quando si sceglie un colore per i capelli: gli hairstylist hanno suddiviso le tinte per categoria: dai colori dei capelli per carnagione chiara, a quelli per pelle scura e olivastra. Le tonalità bluastre possono invece essere combinate con sfumature grigie per chi decide di schiarire i capelli.

Una volta acquistata la tinta che fa al proprio caso, vediamo quali sono tutti i passaggi indispensabili per fare la tinta a casa da sola.