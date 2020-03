Tinta professionale a casa: le migliori e come farla

Capelli bianchi e niente parrucchiere? Niente panico, con una buona tinta professionale a casa è possibile combattere la ricrescita senza uscire dal proprio appartamento.

Per chi vuole apparire al meglio anche all’interno delle mura domestiche e vuole cimentarsi con la colorazione permanente esistono prodotti per capelli che regalano un colore intenso e brillante senza utilizzare agenti aggressivi, in grado di assicurare una tintura a lunga durata, una copertura ottimale dei capelli bianchi e il rispetto del capello e del cuoio capelluto più sensibile.

Quali sono le migliori proposte e come si fa la tinta professionale a casa? Ecco tutto quello che c’è da sapere con in consigli della redazione.

I prodotti per la colorazione migliori

L’Oréal Inoa colorazione permanente

Colorazione permanente, inodore, che rispetta il capello e il comfort del cuoio capelluto. Riflessi naturali, brillantezza sublime e copertura perfetta. La tecnologia ODS (Oil Delivery System) dona una colorazione brillante e riflessata garantendo una copertura efficace di tutto il capello.

Pro : senza ammoniaca

: Colori: 7 nuance fondamentali

Prezzo consigliato: 7,20 euro Acquista ora

Tinta professionale a casa: Bioclin Bio-Colorist Kit

Garantisce il massimo della sicurezza dermatologica. La speciale formula utilizza una tecnologia di colorazione innovativa: grazie alla presenza di Olio di Argan biologico e sostenibile i pigmenti si attivano nel momento in cui raggiungono l’interno del capello. In questo modo il capello è rispettato, idratato, lucente e il colore si fissa meglio – risultando più intenso, brillante e di lunga durata – e la copertura dei capelli bianchi è perfetta.

Pro : tutta la linea è senza ammoniaca , senza resorcinolo, senza parafenilendiammina, senza alcool, è dermatologicamente testata su pelli sensibili e per Nickel, Cobalto, Cromo, Palladio e Mercurio.

: tutta la linea , senza resorcinolo, senza parafenilendiammina, senza alcool, è dermatologicamente testata su pelli sensibili e per Nickel, Cobalto, Cromo, Palladio e Mercurio. Colori: disponibile in 22 nuance tra colori naturali, dorati, ramati e cioccolato.

Prezzo consigliato: 14,90 euro Acquista ora

Silium Colorazione Permanente vitalizzante ai 5 cereali

Garantisce il 100% di copertura dei capelli bianchi. Formulazione esclusiva ai 5 cereali dalle ottime fonti di proteine e vitamine. Nutrono il capello in profondità e lo proteggono dall’azione ossidante grazie all’elevato contenuto di vitamina B2 e di antiossidanti naturali. Un complesso dermo-protettivo a rilascio controllato di acidità, che non altera le caratteristiche chimico-fisiche della colorazione, contrasta o molto efficacemente l’iper alcalinità e la possibilità di irritazioni creando una barriera protettiva.

Pro : non contiene ammoniaca , sostituita da monoetanolammina a elevatissima purezza

: , sostituita da monoetanolammina a elevatissima purezza Colori: offre una gamma di 36 nuance

Prezzo consigliato: 11,20 euro Acquista ora

Palette Oleo di Testanera

La speciale formula è infusa di olio attivatore per massimizzare l’azione colorante e donare una suprema intensità e durata del colore, con copertura professionale dei capelli bianchi. L’esclusiva formula Oil – in – Cream, non cola e dona extra-nutrimento, per capelli visibilmente sani e forti, e lucentezza.

Pro : non contiene ammoniaca

: Colori: offre una gamma di 8 nuance

Prezzo consigliato: 5 euro Acquista ora

Tinta professionale a casa: Phitofilos

Riflessanti naturali per capelli a base di polveri d’erbe singole o miscelate naturali 100%. Colorano il capello, coprono quelli bianchi e donano luminosità senza l’intervento di principi ossidanti o di sintesi di varia natura in formula. Non contengono agenti chimici, picramato, metalli pesanti. Le polveri d’erbe colorano senza stressare la capigliatura, illuminano e proteggono il capello in modo naturale.

Pro : tutti i prodotti sono 100% naturali e certificati , pertanto non contengono conservanti, picramati o altri additivi chimici

: tutti i , pertanto non contengono conservanti, picramati o altri additivi chimici Colori: 22 nuance

Prezzo consigliato: 7 euro

Tinta professionale a casa: come farla