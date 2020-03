Ritocco ricrescita: i 5 migliori spray

Ritocco ricrescita senza il parrucchiere a disposizione? Con gli spray per capelli messi a punto da molti brand è possibile correre ai ripari in modo veloce ed efficace.

Far durare la tinta a lungo, non è sempre facile, e per questo, grazie ai nuovi prodotti per capelli in commercio, in poche mosse è possibile coprire le radici e i capelli bianchi, contando su un effetto del tutto naturale e prolungando il tempo tra una colorazione e l’altra dal parrucchiere.

Disponibili in diversi nuance così da accontentare e soddisfare tutte le chiome, gli spray per il ritocco vantano spesso un prezzo smart che li rende dei preziosi alleati di bellezza da tenere sempre nel beauty insieme al make-up per gestire l’emergenza ricrescita.

Alcuni poi sono un vero e proprio toccasana per la salute del capello, poiché formulati con ingredienti pensati per nutrire la chioma e proteggerla dalle aggressioni degli agenti esterni, mantenendola sempre idratata.

Ecco allora i 5 migliori spray per il ritocco ricrescita da tenere a portata di mano per capelli al top, anche rimandando di qualche giorno la seduta dal parrucchiere.

L’Oréal Ritocco Perfetto

Pratico e veloce da applicare, lo spray lanciato da L’Oreal garantisce un colore impeccabile e a prova di ricrescita. Ideale per nascondere le radici bianche, va via con uno shampoo.

Colori: disponibile in 7 nuance

Prezzo consigliato: 11 euro Acquista ora

Ritocco Ricrescita TestaNera

Uno spray perfetto da tenere nel beauty per gestire l’emergenza ricrescita in modo facile e veloce. La sua speciale formula a base di pigmenti cosmetici micro-fini infatti copre la radice più chiara e grigia in pochi secondi. L’applicatore inoltre è pensato per vaporizzare il prodotto solo dove necessario, preservando il cuoio capelluto.

Colori: disponibile in 4 nuance

Prezzo consigliato: 8,99 euro Acquista ora

Collistar Magico Correttore

Copre i capelli bianchi ma anche i fastidiosi stacchi di colore, garantendo una chioma perfetta tra una colorazione e l’altra. La sua texture leggerissima non appesantisce i capelli, anzi li lascia morbidi e setosi. Può essere usato tanto sui capelli bagnati quanto su quelli asciutti ed è arricchito con preziosi principi attivi che servono a rinforzare e rivitalizzare la chioma. Ideale per tutti i tipi di capello

Colori: 5 nuance

Prezzo consigliato: 23 euro Acquista ora

Biokap Nutricolor Spray Ritocco+

Spray lanciato da Bios Line, azienda cosmetica green che sfrutta le potenzialità di salute e benessere date dal mondo vegetale. Lo spray per ritoccare le radici tra una tinta e l’altra non solo copre perfettamente la ricrescita, ma si prende cura delle bellezza dei capelli e della cute grazie al Tricorepair, un complesso a base di proteine del riso ad azione ristrutturante, e al Tridecyl salycilate, derivato del salice che protegge il capello dai raggi UV. La formula è anche arricchita con Pantenolo (Vitamina B5) così da donare idratazione alla chioma.

Colori: 6 nuance

Prezzo consigliato: 14,50 euro Acquista ora

Touch Color di Labor

Veloce da applicare e leggero come un soffio, lo spray di Labor consente una buona copertura della ricrescita e dura fino allo shampoo successivo. Si elimina con il lavaggio.

Colori: 5 nuance

Prezzo consigliato: 6,60 euro