L’acqua e i capelli ricci hanno un rapporto complicato. L’umidità ambientale è una delle cause principali del crespo, tuttavia, migliaia di appassionati di bellezza sostengono che saturare completamente i capelli con acqua prima di pettinarli aiuta a definire i ricci. La tendenza, chiamata #bowlmethod, ha inondato TikTok con tutorial che hanno accumulato milioni di visualizzazioni. E sta guadagnando sempre più interesse. Le lodi su questo metodo sono onnipresenti sui social media e per molti rappresenta la soluzione definitiva per porre fine al crespo e domare i capelli ricci, soprattutto in inverno. Ma cosa implica esattamente questo processo e come funziona?

Cos’è il ‘Bowl Method’?

Il Bowl Method è un metodo pratico per idratare e definire i ricci nei capelli ondulati e ricci. La procedura è abbastanza semplice: richiede un grande contenitore d’acqua per inzuppare completamente i capelli. Dopo aver applicato i prodotti per l’acconciatura sui capelli bagnati, si procede a immergerli nella ciotola affinché i prodotti penetrino a fondo. Questo ciclo di ammollo e strizzatura viene ripetuto circa quattro volte. Secondo gli esperti, la tecnica rispetterebbe la natura dei capelli ricci, fornendo loro un’idratazione profonda attraverso l’acqua e i prodotti specifici, evitando secchezza ed effetto crespo.

Come si esegue il Bowl Method, passo dopo passo

I tutorial online seguono uno schema comune:

Si prepara un grande ciotola con acqua,

con acqua, si lavano e si condizionano i capelli,

dopodiché vengono districati con una spazzola.

con una spazzola. Si applica un balsamo senza risciacquo, seguito da una crema per definire i ricci.

senza risciacquo, seguito da una per definire i ricci. Si procede immergendo le estremità dei capelli nell’acqua, scendendo fino al cuoio capelluto.

le estremità dei capelli nell’acqua, scendendo fino al cuoio capelluto. Dopo aver tolto la testa dalla ciotola, si strizzano i capelli in modo che l’acqua goccioli, e si ripete il ciclo di ammollo e strizzatura almeno tre o quattro volte.

Infine, si lasciano asciugare i capelli o li si avvolge in un asciugamano in microfibra. Il processo termina con l’applicazione di un olio idratante.

A chi è destinato il Bowl Method?

Questo metodo è particolarmente adatto a coloro che hanno capelli ondulati e ricci che tendono a diventare crespi o disidratati. È benefico soprattutto per chi desidera definire meglio i ricci e lottare contro l’effetto crespo, trovando difficoltà con altri metodi o prodotti. Tuttavia, richiede un impegno maggiore in termini di tempo e pazienza rispetto ad altre routine di cura dei capelli, quindi è più adatto a coloro che sono disposti a investire tempo nella cura dei propri ricci per ottenere risultati duraturi e ben definiti.

Il Bowl Method funziona davvero?

Sebbene questo processo aggiunga diversi minuti alla routine di cura dei capelli, la maggior parte degli esperti concorda sul fatto che valga la pena dedicare questo tempo extra. Se eseguito correttamente, il Bowl Method è efficace e sicuro. Tuttavia, è importante fare attenzione e seguire correttamente i passaggi per evitare danni ai capelli. L’uso di prodotti inadeguati, infatti, può causare secchezza e crespo.

Il Bowl Method può dunque rappresentare un’ottima opzione per definire i ricci e combattere il crespo, ma richiede tempo e precisione. Per ottenere risultati soddisfacenti, è essenziale utilizzare prodotti adatti e seguire attentamente le istruzioni.