Come preparare la pelle all'autunno

Vacanze, sole, caldo e abbronzatura: presto l’estate diventerà solo un dolce ricordo per fare spazio all’autunno e alle temperature più basse, con cui la nostra pelle e il nostro organismo dovranno fare i conti. Per tante persone i cambi di stagione rappresentano un vero e proprio turnover di abitudini, a partire dal cambio vestiti negli armadi e arrivando fino alla skincare routine. Come preparare quindi la pelle del viso all’arrivo dell’autunno?

L’autunno è quella stagione che insieme alla primavera rappresenta la classica “via di mezzo”. Comincia a fare freddo ma non così tanto come in inverno. Le foglie cadono, la natura si prepara lentamente al riposo invernale e ha bisogno di lasciarsi alle spalle ciò che è appena stato con l’esplosione del caldo e dell’estate.

Di conseguenza, anche la pelle del viso comincia a chiedere di più. Maggiore idratazione e maggiore attenzione. I segnali sono chiari: alcune formulazioni usate fino a qualche giorno fa ci sembreranno inadeguate, per questo bisogna correre ai ripari e prepararci per tempo.

Tra le problematiche che si devono affrontare in autunno, ci sono sicuramente:

Disidratazione : dopo il sole e le alte temperature, la pelle ha necessità di essere adeguatamente idratata.

: dopo il sole e le alte temperature, la pelle ha necessità di essere adeguatamente idratata. Macchie e discromie : spesso compaiono in alcune zone del viso e sono date proprio dal sole e dalla melanina.

: spesso compaiono in alcune zone del viso e sono date proprio dal sole e dalla melanina. Rughe e colorito spento: nonostante la tintarella, man mano che la pelle torna al suo colore naturale ha bisogno di essere supportata lungo tutto il processo, per ritrovare luminosità e compattezza.

Autunno, come preparare la pelle del viso

Vediamo insieme come adattare la beauty routine ai cambiamenti e alle necessità del nostro viso, partendo dai cosmetici che usiamo mattina e sera. Invece che togliere e alleggerire, si tratta di sostituire e arricchire i trattamenti di skincare. Accadrà fino all’arrivo dell’inverno, dove le basse temperature richiederanno un ulteriore “update” di bellezza.

Autunno alle porte, preparare la pelle con scrub e gommage

Dopo le “fatiche” sostenute in estate, la pelle del viso ha bisogno di essere supportata nel ricambio cellulare, per liberarsi giorno dopo giorno delle cellule morte. Sì a scrub gentili e gommage che aiutano a liberare i pori e a portare via tutto ciò che non serve dal nostro viso, compresa l’abbronzatura.

Caudalie Scrub Maschera Detox Istantanea Maschera detox adatta anche alle pelli più problematiche, per un effetto rigenerante immediato 23 € su Amazon Pro Effetto Detox istantaneo Contro Nessuno

Maschere viso per preparare la pelle in vista dell’autunno

Via libera anche alle maschere detox da fare con cadenza settimanale, per supportare la pelle e aiutarla ad affrontare il cambiamento stagionale senza troppo stress. Se non ci si sente ancora del tutto pronti ad usare le classiche maschere intense come quelle a base di argilla (verde o bianca ad esempio), si possono scegliere prodotti con texture in gel, che risultano sicuramente più leggere e rinfrescanti. Si tratta di un buon compromesso per passare senza traumi dall’estate all’autunno.

Il prodotto più economico Jowaé Maschera Viso all'argilla purificante Ideale per pelle da mista a grassa 11 € su Amazon 12 € risparmi 1 € Pro Contiene il 96% di ingredienti di origine naturale

Adatta anche a pelli sensibili

Vegana Contro Nessuno

Maschera all’argilla purificante per pelle da mista a grassa, anche la più sensibile. Con il 96% di ingredienti di origine naturale, dal profumo fresco e aromatico dalle note di mandarino, gelsomino e menta Vantaggi La pelle è opacizzata, purificata e i pori affinati La grana della pelle è regolare Il colorito appare luminoso. Componenti attivi Lumifenoli Antiossidanti Loto sacro Argilla purificante Enzima di papaya esfoliante

Skincare autunnale, sì a cosmetici per il viso con formulazioni più ricche

Proprio in questa stagione infatti avremo bisogno di formulazioni più intense e ricche, al contrario di quelle leggere e impalpabili che abbiamo usato in estate.

Florence - Bio Crema con Bava di Lumaca al 65% e Acido Ialuronico PURO 100% Crema con bava di lumaca, vitamine e acido ialuronico, con effetti cicatrizzanti e lenitivi 19 € su Amazon 25 € risparmi 6 € Pro Con bava di lumaca Contro Nessuno

Sarebbe ideale inserire nella propria routine di bellezza: