The Sachel è il taglio dell'autunno 2022 per capelli medi e lunghi

Secondo gli specialisti dei capelli e della bellezza, il taglio protagonista del prossimo autunno sarà lui: “ The Sachel”. Una volta che ci saremmo lasciati alle spalle il caldo dell’estate, tornerà il tempo dei tagli autunnali: sono stratificati, avvolgenti e leggermente più lunghi.

Il nome non è stato scelto a caso: letteralmente in inglese The Sachel indica la cartella, simbolo del classico ritorno a scuola che si fa dopo le vacanze, quando si riempie il proprio zaino di libri e quaderni per tornare a lezione a settembre. Oltre a questo piccolo particolare, The Sachel indica anche la base da cui questo taglio parte, che è un mix tra il The Shag e il The Rachel.

The Sachel, l’origine del taglio

Facciamo un passo indietro e capiamo insieme come è nato questo taglio, perché come accade spesso l’origine di una nuova tendenza affonda le radici nelle mode del passato, ed è anche questo il caso.

In passato c’era lo Shag

Lo Shag è stato riportato in auge da celebrities come Miley Cyrus e Billie Eilish, dopo che anni fa Rihanna lo aveva riesumato dagli anni ‘90. Si tratta di un taglio piuttosto corto e complesso, fatto di tanti strati di capelli tagliati a lunghezze diverse, che diventano più spettinati e increspati intorno al viso. Le ciocche sulla sommità della testa e sulla parte laterale giocano il ruolo principale nell’effetto finale: corto, spettinato e ribelle.

Poi è arrivato il Rachel

Anche il taglio The Rachel ha visto il suo splendore durante gli anni ‘90 ed è ritornato recentemente grazie ad alcune star come Hailey Bieber e Kaia Gerber. In questo caso si tratta di un taglio medio, leggermente più lungo dello shag e che arriva all’altezza delle clavicole.

L’autunno 2022 è la volta del The Sachel

The Sachel fonda queste caratteristiche, strizza l’occhio alla frangetta che però sembra quasi svuotata, tanto da rimanere laterale sul viso, in una sorta di rivisitazione della classica frangia a tendina. Le lunghezze invece sono scalate e sfrangiate in modo da contornare il viso e scendere delicatamente sulle spalle.

Non a caso il taglio del prossimo autunno ancora una volta prende spunto dagli anni ‘90 che sappiamo essere tornati prepotentemente di moda. Poteva quindi non essere riferito a questo decennio l’acconciatura più in voga per l’autunno 2022?

Autunno 2022, il The Sachel è il taglio che fa per te?

Viste le sue caratteristiche, bisogna mettere in conto che si tratta di un taglio medio-lungo. The Sachel è il taglio ideale per: