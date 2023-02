Come provare #coloranalysis, l'analisi del colore su TikTok

La color analysis è una tecnica che si basa sulla determinazione dei colori più in armonia con il proprio aspetto naturale. Questa tecnica viene spesso utilizzata in campo fashion e beauty per aiutare le persone a scegliere i colori più adatti a loro. In Italia la conosciamo come armocromia.

L’armocromia è una tecnica molto popolare in Italia che utilizza proprio la cosiddetta analisi del colore, per determinare il ventaglio di colori e tonalità più adatti a una persona. Questa tecnica si basa sul concetto che ogni persona abbia una combinazione unica di caratteristiche come il colore della carnagione, del sottotono, dei capelli e degli occhi. L’armocromia classifica le persone in quattro stagioni: inverno, primavera, estate e autunno. Ciascuna stagione rappresenta un insieme unico di caratteristiche e determina una gamma specifica di colori che sono più adatti a quella persona.

Le persone della stagione Inverno hanno tonalità di pelle fredde, capelli scuri e occhi intensi. I colori più adatti a loro sono quelli forti e saturi come il nero, il blu scuro e il rosso.

Le persone della stagione Primavera hanno tonalità di pelle calde, capelli chiari e occhi chiari. I colori più adatti a loro sono quelli chiari e luminosi come il giallo, l'azzurro e il rosa.

Le persone della stagione Estate hanno tonalità di pelle fredde, capelli chiari e occhi chiari. I colori più adatti a loro sono quelli pastello e tenui come il verde acqua, il celeste e il rosa pallido.

Le persone della stagione Autunno hanno tonalità di pelle calde, capelli scuri e occhi intensi. I colori più adatti a loro sono quelli caldi e naturali come il marrone, il verde scuro e l'arancione.

Questa classificazione in quattro stagioni aiuta le persone a capire quali colori sono più adatti a loro, ma la materia è molto più complessa di così, tanto che esistono professionisti che durante sedute dedicate, sanno applicare tutta una serie di regole e tecniche per individuare i colori giusti.

Come provare la #coloranalysis su TikTok

TikTok è diventato un luogo popolare per provare l’analisi del colore, con numerosi creator che condividono video e tutorial su come determinare il proprio tipo di colore. Per cimentarsi con la propria analisi, basta seguire questi semplici passaggi:

Prima di tutto, cercare l’hashtag relativi a #coloranalysis e #armocromia su TikTok. Sfogliando i video e i tutorial si capisce meglio come funziona la tecnica.

Esistono poi filtri equivalenti a una ruota dei colori per determinare il proprio tipo di combinazione cromatica.

Si può utilizzare una foto in cui è visibile il proprio viso, i capelli e le spalle, oppure ci si può inquadrare in tempo reale.

Infine, bisogna osservare attentamente la ruota dei colori per determinare il gruppo di appartenenza, confrontando i tratti con le diverse stagioni dell’armocromia.

#coloranalysis e analisi del colore, quando sono nate?

Chiaramente, questa tecnica è solo una guida. Esistono infatti professionisti in grado di offrire consulenze dal vivo per capire quali sono i colori, le fantasie e le tonalità che meglio ci valorizzano.

Ma da dove nascono tutte queste tecniche e tendenze social secondo le quali la nostra immagine cambia a seconda dei colori che indossiamo? L’analisi del colore ha radici molto antiche e il sistema di classificazione dei colori da cui deriva quello più moderno risale agli anni ’80. Fu reso popolare dal libro “Color Me Beautiful” di Carole Jackson, che offriva una guida per la scelta dei colori più adatti alla propria persona.

Complici i social, l’analisi del colore e l’armocromia sono diventati ancora più popolari e continuano ad essere utilizzate ancora oggi, anche con gli strumenti digitali di cui oggi possiamo godere, e supporti per aiutare le persone a scegliere i colori più adatti a loro, per creare un look armonioso e valorizzante.