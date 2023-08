Come realizzare delle tuxedo nail, effetto smoking tailor made

Il mondo della manicure non smette mai di stupirci con nuove tendenze e idee creative, e stavolta è il turno delle “Tuxedo Nails” o unghie effetto smoking. Il celebre nail artist Tom Bachik ci ha regalato questa nuova tendenza attraverso le sue opere d’arte pubblicate sul suo feed di Instagram.

Ma prima di lasciarvi andare con la fantasia verso minuscoli papillon e bottoni abbozzati al centro delle unghie, come potreste facilmente immaginare dato il nome di questa tendenza, vediamo chi è Tom Bachik e come ha reinterpretato il trend in modo elegante, contemporaneo e sofisticato.

Chi è Tom Bachik e perché ci piacciono così tanto le sue Tuxedo nail

Tom Bachik è un famoso nail artist e celebrity manicurist con una carriera di grande successo nel mondo della bellezza. La sua abilità nell’arte delle unghie lo ha reso un punto di riferimento per molte celebrità, tra cui Jennifer Lopez e Camila Cabello, che spesso sfoggiano con orgoglio le sue creazioni. Con uno stile unico e una creatività senza limiti, Tom continua a sorprenderci con nuove tendenze, come le affascinanti Tuxedo Nails, che hanno catturato l’attenzione di appassionati di moda e beauty guru in tutto il mondo. La sua presenza online e il suo talento hanno ispirato milioni di persone ad esplorare nuovi modi di esprimere la propria personalità attraverso l’arte delle unghie.

L’ispirazione 2023 per le tuxedo nail

Ispirato alla classica palette di colori bianco e nero di una camicia e di un blazer sartoriale, Tom ha creato un design che ricorda appunto l’eleganza dello smoking su unghie raffinate. Una delle prime apparizioni di questa magnifica manicure è avvenuta sulle unghie di una delle clienti celebri di Tom, Jennifer Lopez, che indossava un costume da bagno bianco e nero.

Tom ha remixato lo stile classico della French manicure, ecco quindi come realizzarle le sue tuxedo nail, usando soltanto uno smalto bianco e uno nero:

sostituire la base rosa nuda con un audace nero,

la base rosa nuda con un audace nero, “allungare” poi la lunetta bianca per conferire un effetto “drammatico” e sofisticato.

La cosa interessante di questa tendenza è che si adatta perfettamente a diversi look. È l’ideale per completare un outfit da sera, come quelli sfoggiati spesso da JLo, ma funziona anche splendidamente con abiti monocromatici, come pantaloni sartoriali neri e una t-shirt bianca o un elegante abito midi nero. La versatilità di questa manicure sta nel fatto che i colori bianco e nero creano un effetto neutro, permettendo così di abbinarla anche ad outfit più audaci e colorati.

La popolarità di questa tendenza è cresciuta rapidamente, tanto che anche altre celebrità hanno deciso di adottarla. Camila Cabello, un’altra cliente di Tom, ha sfoggiato una versione “French Tuxedo” con unghie divise a metà: da un lato una tradizionale punta francese e dall’altro un nero opaco. Questo tocco di originalità e creatività ha catturato l’attenzione dei fan, dimostrando come le Tuxedo Nails siano una tendenza che può essere reinterpretata in modi sempre nuovi.

Come spesso accade con le tendenze manicure, le Tuxedo Nails hanno avuto un impatto significativo sul mondo della bellezza, catturando l’attenzione degli amanti dello stile e delle nuove idee per le unghie. La creatività di Tom Bachik e la sua capacità di mescolare lo stile classico con tocchi moderni ci lascia con la curiosità di scoprire come questa tendenza continuerà a evolversi.

Quindi, se siete amanti della moda e desiderate esprimere eleganza e raffinatezza attraverso le vostre unghie, le Tuxedo Nails potrebbero essere proprio ciò di cui avete bisogno. Date libero sfogo alla vostra creatività e provate questa tendenza manicure per trasformare le vostre mani in autentici capolavori tailor-made.