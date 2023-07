Jennifer Lopez ha condiviso alcuni selfie su Instagram per celebrare il primo anniversario del viaggio di nozze trascorso in compagnia del marito, Ben Affleck, durante l’estate dello scorso anno: “Un anno dal nostro viaggio di mezzanotte a Las Vegas”, recita la didascalia del post condiviso ieri, 17 luglio 2023. Dopo pochi minuti dalla pubblicazione delle immagini, J.Lo è finita nuovamente nel mirino di alcuni haters che l’hanno attaccata in merito alla stabilità della relazione con l’attore californiano.

“Stavamo programmando di sposarci in agosto a Savannah – aveva rivelato la voce di On The Floor al Jimmy Kimmel Live – Era come se tutta la famiglia fosse lì, per noi è stato davvero stressante”, raccontando della decisione presa all’ultimo momento da Ben Affleck: “Mi ha detto ‘Andiamo a Las Vegas e sposiamoci stasera”, organizzando una vera e propria fuga d’amore.

A un anno di distanza dalla celebrazione delle nozze, Jennifer Lopez ha voluto condividere con le migliaia di followers la gioia provata durante il viaggio a Las Vegas, pubblicando due selfie scattati proprio in quei giorni: “Sei così bella signora Affleck – recitano le parole dei numerosi fan – Buon anniversario”.

Tra le centinaia di commenti comparsi sotto l’ultimo post condiviso dalla cantautrice, tuttavia, non sono mancati anche i giudizi (non richiesti) degli haters che hanno criticato la coppia in merito alle loro scelte: “Guarda che non sei affatto felice”, si legge tra i messaggi pubblicati da alcuni utenti: “Tra poco divorzierete, tempo al tempo – hanno dichiarato altri – Forse qualche lavoro umanitario la aiuterebbe”.

Dal canto suo, la protagonista de Il ragazzo della porta accanto, ha preferito non alimentare ulteriormente le polemiche sollevate sul web, scegliendo di non pronunciarsi in merito alle critiche ricevute nelle ultime ore.