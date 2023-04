Un po' nude un po' caffè: come realizzare la manicure frappuccino di Lizzo

La cantante americana Lizzo, famosa per il suo stile stravagante e audace, ha recentemente presentato il suo ultimo look sui social: la manicure frappuccino. Questa nail art particolare è caratterizzata da un mix di tonalità caffè e beige, con sfumature che richiamano la crema e il caramello del celebre drink di Starbucks. Il risultato finale è una manicure dal look sfizioso e delizioso, capace di attirare l’attenzione di tutti.

Lizzo è ha ottenuto una grande popolarità negli ultimi anni grazie alla sua musica energica e ai suoi testi pieni di ispirazione. Nata a Detroit nel 1988, il suo primo lavoro discografico risale al 2013. Da allora, ha pubblicato diversi album di successo, tra cui “Cuz I Love You” nel 2019, che ha raggiunto la prima posizione della classifica di Billboard. Lizzo è anche nota per incoraggiare da tempo il movimento della cosiddetta “body positivity” e l’accettazione di sé stessi attraverso la sua musica e la sua presenza sui social media.

I suoi look stravaganti non passano mai inosservati ed è successo anche per la manicure frappuccino che ha mostrato su Instagram. Se anche voi siete appassionati di nail art e desiderate realizzare questa manicure ispirata al famoso frappuccino, ecco alcuni consigli e suggerimenti utili.

Come realizzare la manicure che ricorda il frappuccino di Starbucks

Innanzitutto, sarà necessario preparare le unghie. La manicure frappuccino sfoggiata da Lizzo richiede unghie lunghe e squadrate, che potranno essere limate accuratamente per ottenere la forma desiderata. In seguito, sarà necessario applicare uno smalto trasparente sulla superficie delle unghie, per proteggerle e renderle più resistenti.

Passiamo ora ai colori: la base della manicure frappuccino è costituita da una tonalità beige, che ricorda il colore del cappuccino. Potrete scegliere una nuance che si adatti alla vostra carnagione, optando per un colore più chiaro o più scuro. Una volta selezionato lo smalto, applicatelo uniformemente su tutte le unghie, evitando di coprire la lunetta.

Una volta che lo smalto beige si sarà asciugato completamente, potrete procedere con la creazione delle sfumature. Utilizzando uno smalto marrone o caffè, potrete creare le sfumature che ricordano il caramello del frappuccino. Applicate lo smalto sulla punta delle unghie, utilizzando un pennellino sottile per creare una linea uniforme. Successivamente, potrete sfumare lo smalto con un pennellino morbido, creando una gradazione di colore che riproduce il look del frappuccino.

Manicure frappuccino, come rendere unica la vostra nail art

Per rendere la manicure ancora più sfiziosa, potete aggiungere una decorazione al centro delle unghie. Lizzo ha scelto di lasciare le unghie sfumate lisce e prive di decorazioni, ma potete pensare di arricchire alcune unghie utilizzando delle perline marroni, che ricordano i chicchi di caffè, o qualsiasi altra decorazione desideriate. Si possono applicare dei glitter, degli strass o dei piccoli adesivi, creando un effetto personalizzato e unico.

Infine, per rendere la manicure frappuccino ancora più resistente e duratura, potrete applicare uno strato di top coat trasparente. Questo prodotto aiuterà a proteggere lo smalto dagli urti e dalle scheggiature, mantenendo la brillantezza e la lucentezza dei colori.

La manicure frappuccino di Lizzo è un’idea originale e divertente, che può essere personalizzata in base ai propri gusti e alle proprie preferenze. Se siete alla ricerca di un look audace e alla moda, questa manicure potrebbe essere la scelta giusta per voi. Realizzarla è abbastanza semplice e richiede pochi passaggi ma precisi. Con un po’ di pratica e un pizzico di creatività, potrete ottenere una manicure perfettamente sfumata, proprio come quella di Lizzo.