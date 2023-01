Come realizzare il make up Indie Sleaze, il trend trucco del 2023

L’Indie Sleaze è una tendenza che si ispira all’estetica delle band punk e rock degli anni ’80 e ’90 che cercavano di distinguersi dalla scena musicale mainstream e di creare un’immagine ribelle e trasgressiva. Questo stile si è poi espanso anche nell’abbigliamento, nell’arte e nel trucco, diventando un vero e proprio trend nella cultura popolare.

Caratterizzato da tonalità scure e audaci, come il nero, il marrone scuro e il rosso, questo look è tornato di tendenza poiché rappresenta un’alternativa alla bellezza tradizionale e offre un’estetica unica e originale. Come tante altre tendenze, anche l’Indie Sleaze rappresenta un modo per esprimere la propria personalità. Per farlo ci si può ispirare al look dei personaggi che hanno caratterizzato il mondo dello spettacolo di quegli anni.

Cosa significa Indie Sleaze

Il termine “Indie Sleaze” è una combinazione di due parole: “indie”, che si riferisce a musica e cultura indipendente, e “sleaze”, che indica invece a qualcosa di squallido o disordinato. Quindi, letteralmente, Indie Sleaze si riferisce a un’estetica indipendente e originale, che potremmo definire da “cattiva ragazza”.

In generale, l’Indie Sleaze rappresenta un’estetica audace e provocatoria, che va contro i canoni della bellezza tradizionale e che esprime la personalità e la ribellione delle persone che la scelgono.

Le star che hanno reso il look Indie Sleaze popolare e a cui ispirarsi

Alcune personalità famose che si sono ispirate a questo stile sono Siouxsie Sioux, leader dei Siouxsie and the Banshees, con il suo trucco scuro e audace e il suo stile di capelli eccentrico, Robert Smith, leader dei The Cure, con un trucco scuro e pesante intorno agli occhi e i suoi capelli sempre spettinati. E ancora Kurt Cobain, leader dei Nirvana, Trent Reznor, leader dei Nine Inch Nails e Alice Glass, leader degli Crystal Castles.

Ma l’elenco dei “cattivi ragazzi” nel mondo dello spettacolo e della musica è lungo. Quando si parla di Indie Sleaze è impossibile non citare Courtney Love, cantante e attrice, che è stata una vera icona di questo stile negli anni ’90. Courtney ha rappresentato un’estetica ostinata e trasgressiva fin dagli albori.

Ci sono anche Shirley Manson, cantante dei Garbage, nota per il suo trucco scuro e pesante intorno agli occhi e il suo stile di capelli rossi. Infine citiamo Winona Ryder, che è stata un’altra icona di questo stile negli anni ’90, con il suo trucco scuro e pesante intorno agli occhi e i suoi capelli scuri. Oggi Winona è tornata a farsi vedere ricoprendo uno dei ruoli dei protagonisti nell’amatissima serie Netflix “Stranger Things”. Gli anni passano, lo stile resta.

Come realizzare un make up Indie Sleaze

Per realizzare un make-up Indie Sleaze, è importante iniziare con una base perfetta.