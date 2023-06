Come replicare il trucco di Alba Parietti che, dice, si sente un'adolescente

L’iconica Alba Parietti, conosciuta per il suo carisma nel mondo dello spettacolo, ha recentemente condiviso un pensiero in cui spiega di sentirsi un’adolescente. La sua energia giovanile e il suo aspetto radioso hanno sempre affascinato il pubblico. Se sei interessato a ricreare il suo look giovane e fresco, sei nel posto giusto! In questo articolo, esploreremo i segreti di bellezza di Alba Parietti e ti mostreremo come ottenere un trucco che ti farà sentire rinato e pieno di vitalità.

Nata il 2 luglio 1961 a Torino, Alba ha iniziato la sua carriera come showgirl e attrice negli anni ’80, guadagnando popolarità grazie alla sua presenza carismatica sul palco e alla sua vivace personalità. È diventata un volto familiare per il pubblico televisivo italiano, partecipando a numerosi programmi di successo e mostrando sempre una grande versatilità artistica. Oltre alla sua carriera nel mondo dello spettacolo, Alba Parietti è anche una donna di carattere e un’icona di stile, che ha sempre sfoggiato un aspetto giovanile e radioso. Con il passare degli anni, ha continuato a ispirare molte persone con il suo approccio positivo alla vita e alla bellezza.

Pelle luminosa e idratata

Il segreto di un aspetto giovanile è una pelle ben curata. Inizia con una buona routine di cura della pelle che include la detersione, l’esfoliazione e l’idratazione quotidiana. Alba Parietti ama utilizzare una crema idratante leggera e un siero luminoso per ottenere una pelle radiosa e fresca. Assicurati di proteggere la tua pelle dai danni del sole con un’adeguata protezione solare.

Trucco naturale e luminoso

Per ottenere un look giovanile, cerca di mantenere il make up fresco e naturale. Alba Parietti preferisce un fondotinta leggero o addirittura una crema colorata per uniformare l’incarnato senza appesantire il viso.

Utilizza un correttore per coprire eventuali imperfezioni e illuminare le aree sotto gli occhi.

Sfuma delicatamente con una spugnetta o un pennello per un aspetto disteso e uniforme.

Occhi luminosi e definiti

Gli occhi sono il punto focale di ogni trucco. Per ottenere un look giovane e spensierato, Alba Parietti adora utilizzare tonalità di ombretto neutre. Sfuma delicatamente l’ombretto sulla palpebra mobile e applica una riga di eyeliner e un po’ di mascara per aprire lo sguardo. Ricorda di tenere le sopracciglia ben curate e pettinate, proprio come lei.

Guance e labbra radiose

Un tocco di colore sulle guance e sulle labbra può fare miracoli per il look. Alba Parietti predilige un blush pescato o rosato, per donare un aspetto sano e fresco alle sue guance con pochissimi gesti. Per le labbra, opta per un rossetto idratante in tonalità nude o malva, per un effetto naturale e luminoso.

Ricreare il trucco di Alba Parietti, che afferma di sentirsi un’adolescente, non è così difficile come potresti pensare. Basta seguire alcune semplici tecniche per ottenere un aspetto solare come il suo. Ricorda sempre di prenderti cura della tua pelle e di utilizzare prodotti che ne esaltino la bellezza naturale. Un trucco leggero e luminoso ti aiuterà a sentirti sicuro e radioso proprio come Alba. Non ti resta che sperimentare con i colori e trovare il look che ti fa sentire al meglio.