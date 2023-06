Alba Parietti ha pubblicato sui social una serie di foto allo specchio in cui indossa un trikini gioiello del brand Miss Bikini, condividendo con i follower tutta la forza della sua autostima e l’amore per il proprio corpo. La showgirl torinese, tra un mese, festeggerà il suo 62esimo compleanno e, per l’occasione, ha voluto ritagliare uno spazio su Instagram per raccontare questa fase della sua vita: “Sono un’adolescente di quasi 62 anni e vivo così come mi pare”.

“Ieri, il grande boss di Miss Bikini, nell’anticiparmi l’arrivo della nuova collezione, mi ha detto: ‘Alba che fai per stare così? Dormi nel congelatore?”, si legge nelle prime righe del post pubblicato oggi, 1 giugno 2023, in cui la conduttrice ha voluto descrivere alcuni tratti del suo carattere, mostrandosi indifferente alle (possibili) critiche dei leoni da tastiera.

Considerato che manca un mese esatto al mio 62esimo compleanno posso dichiararmi soddisfatta. Vi fa piacere? A me pure… Vi infastidisce la mia vanità? Fatevene una ragione, alla mia età non potete rieducarmi. Mi piaccio così, sfacciatamente vanitosa.

“Se mi avessero detto che a quest’età mi sarei sentita così bene, piena di gioia e di vita, non ci avrei creduto”, ha proseguito Alba Parietti, pienamente orgogliosa di tutte le esperienze vissute finora. “Questa è la mia stagione migliore”: un vero spirito libero quello messo in luce dalle parole dell’attrice di Saint Tropez.

Faccio quello che mi sento di fare e sto con chi mi rende felicissima, gioco con le carte più belle della partita che la vita mi ha messo in mano (…). Non è colpa mia, provocare è un’attitudine, un’arte senza dare soddisfazione e mi diverte.

Le foto di questa mattina, tuttavia, non sono le uniche immagini che racchiudono alcuni frammenti della vita della modella. Recentemente, infatti, Parietti ha condiviso diversi scatti anche insieme al compagno, Fabio Adami, conosciuto nel corso dello scorso anno: “Mi è successo e non ci avrei mai creduto, ma a 60 anni è arrivato l’amore della mia vita”, aveva confidato a Silvia Toffanin durante una puntata di Verissimo di gennaio 2023.