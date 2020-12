Hanno un’azione specifica nel contrastare l’invecchiamento della pelle, nel rimpolpare e nel restituire il tono perduto: sono le migliori creme viso da usare in menopausa, prodotti specifici su cui puntare tra i 45 e i 50 anni, quando si entra in questa fase della vita di una donna.

La menopausa è molto nota per uno dei suoi effetti più fastidiosi, le “vampate di calore”, ma sono tanti i cambiamenti che il corpo deve affrontare per la diminuzione della produzione ormonale e del lavoro delle ghiandole sudoripare. Una buona parte delle conseguenze riguarda proprio la pelle, che per il mancato apporto di collagene, elastina e acido ialuronico vede l’attività dei fibroblasti (gli elementi strutturali delle cellule dell’epidermide) ridotta del 30%. Il risultato è una pelle più sottile, meno elastica e meno idratata. Inoltre, in questo periodo, si iniziano a verificare sia un ricambio cellulare ridotto che una microcircolazione alterata.

Come prevenire le rughe in menopausa

L’invecchiamento della pelle con il tempo che passa, così come quello degli altri tessuti, è naturalmente uno di quei processi irreversibili. Tuttavia, può essere rallentato adottando una serie semplici regole che riguardano lo stile di vita e i prodotti da utilizzare per prevenire la formazione delle rughe e rallentarne lo sviluppo.

In menopausa è fondamentale seguire una dieta equilibrata , ricca di frutta e verdure fresche di stagione e antiossidanti, Vitamina C, Omega 3 e acidi grassi polinsaturi, proteine magre di carne e pesce.

, ricca di frutta e verdure fresche di stagione e antiossidanti, Vitamina C, Omega 3 e acidi grassi polinsaturi, proteine magre di carne e pesce. È necessario idratare il corpo dall’interno, bevendo almeno un litro e mezzo di acqua al giorno.

il corpo dall’interno, bevendo almeno un litro e mezzo di acqua al giorno. È opportuno smettere di fumare .

. Bisogna proteggere la pelle dai raggi UV con creme solari con un elevato fattore di protezione.

con un elevato fattore di protezione. La pelle va esfoliata delicatamente, ma regolarmente.

delicatamente, ma regolarmente. La beauty routine deve comprendere creme antirughe a base di collagene e sostanze che ne favoriscano la sintesi, come l’acido ialuronico.

Le migliori creme viso da usare in menopausa

Le creme viso per la menopausa sono caratterizzate da principi attivi che attenuano le macchie della pelle, idratano e nutrono i tessuti, restituiscono tono e luminosità, diminuiscono le rughe. L’ideale è utilizzare una formulazione più leggera, idratante, magari con protezione solare, per il giorno, e un prodotto più corposo, altamente nutriente, per la notte. A queste, è opportuno aggiungere un prodotto specifico per il contorno occhi.

Filorga Lift Structure crema ultra-liftante

Un trattamento anti-età da giorno a effetto lifting che aiuta a ridefinire i contorni del viso grazie a ingredienti attivi derivati dalle procedure della medicina estetica e al complesso Plasmatic Lifting Factors, che comprende collagene e acido ialuronico. Prezzo 50,95 euro. Acquista qui

bareMinerals Butter Drench Restorative Rich Cream

Un prodotto formulato appositamente per pelli secche e molto secche. La formula al burro di karité sfrutta la tecnologia Intuitive Mineral Moisture per rimpolpare le riserve di nutrimento dell’epidermide, in azione combinata con peptidi, ceramidi e amminoacidi che ammorbidiscono le zone più ruvide e minimizzano le rughe. Prezzo 28,95 euro. Acquista qui

Vichy Liftactiv Collagen Specialist crema giorno

Formulata con vitamina CG e biopeptidi protettori di collagene, è una crema da giorno che si assorbe in fretta e aumenta la produzione di collagene per contrastare la comparsa delle rughe. Prezzo 26,95 euro. Acquista qui

Sephora Collection Crema Giorno Effetto Tensore

Addio a pelle spenta e poco elastica, grazie a super ingredienti come Peptidi, dalle proprietà rassodanti, e Vitamine C ed E, che illuminano la pelle e la proteggono dalle aggressioni esterne. Contiene il 92% di ingredienti di origine naturale ed è formulata senza ingredienti di origine naturale. Prezzo 13,99 euro. Acquista qui

Eisenberg Soin Anti-Age

Una formula definita “magica”, che rende la pelle tonica e levigata grazie a principi attivi mirati. Contiene, infatti, Retinolo incapsulato, Olii di Borragine e di Semi d’Uva, Vitamine E e C, Ceramidi Vegetali, Alghe Rosse. Prezzo 151,90 euro. Acquista qui