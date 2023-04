Chiara Ferragni 15enne: bandana e treccine come Christina Aguilera

Chiara Ferragni condivide su Instagram uno scatto che la ritrae nel pieno dell’adolescenza: abbronzata e sempre attenta ai trend del momento, regala ai follower una vecchia immagine in cui, 15enne, voleva assomigliare a Christina Aguilera e, con grande autoironia, racconta i retroscena di quel periodo.

“Questa foto di me a 15 anni mentre cerco di assomigliare a Christina Aguilera, mi fa morire dal ridere”, commenta l’influencer sotto la didascalia del post scattato durante una vacanza ai Caraibi.

L’imprenditrice digitale, allora giovanissima, viene immortalata mentre indossa una bandana rosa, un bikini di Topolino e, al posto del caschetto biondo con cui la conosciamo oggi, porta i capelli raccolti in tante piccole treccine, la tipica acconciatura della popstar di Genie in a bottle.

La nostalgia per gli Anni 2000 è un trend ricorrente negli ultimi anni e, scherzosamente, la stessa Chiara Ferragni ne vuole postare un ricordo. Nelle ultime storie, infatti, racconta della sua vita da teenager e di quella vacanza ai Caraibi:

All’epoca ero, come sono adesso, una vera patita di Christina Aguilera e volevo sembrare proprio come lei. Sulla spiaggia c’era una ragazza che faceva le treccine ed ero convinta che avendo i capelli lunghi avrei avuto una chioma pazzesca proprio come la Aguilera. Peccato che lei avesse le extension: a me sono venute forse dieci treccine in tutto, il risultato non era esattamente come avrei voluto!

L’influencer non perde occasione per intrattenere i propri follower e, nonostante i numerosi impegni lavorativi e familiari condivisi sui social ogni giorno, con questa immagine vuole ritagliare dello spazio per parlare di sé e condividere qualche frammento della Chiara Ferragni che non abbiamo mai conosciuto.

Nella vecchia fotografia, infatti, la ragazza spicca sullo sfondo azzurro grazie al rosso fulvo dei suoi capelli, oggi sostituito dalla chioma biondo dorato che ha fatto il giro del mondo.

Recentemente l’imprenditrice ha cambiato il proprio look e, in occasione del Festival di Sanremo, ha sfoggiato un caschetto corto che ne accentua i lineamenti del viso. Sempre all’avanguardia e abituata alla luce dei riflettori, Chiara Ferragni non smette di sorprendere il web e chissà se in futuro, ci riserverà qualche altro scatto giovanile.