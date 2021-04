Le star (italiane e non) che hanno lanciato linee cosmetiche

Non solo musica, cinema e riflettori. Dopo i red carpet, i premi e la fama mondiale, le star diventano anche imprenditrici e lo fanno buttandosi nel mondo beauty. È il caso delle linee cosmetiche di star internazionali come JLo e Rihanna, ma anche di personaggi famosi in Italia come Michelle Hunziker, Alessia Marcuzzi ed Elodie.

La tendenza è nata negli Stati Uniti ed è stata esportata con successo anche Italia tanto che sono decine ormai le celebrità(italiane e non) che hanno deciso di diversificare i loro profitti. Per farlo investono i loro guadagni in collezioni di make up e skincare facendo emergere i loro principi etici realizzando linee cosmetiche biologiche e attente all’ambiente.

Vediamo una carrellata delle linee cosmetiche più interessanti in commercio, firmate esclusivamente da star e personaggi famosi.

Le linee cosmetiche della star italiane

Luce Beauty di Alessia Marcuzzi

La presentatrice italiana ha fondato la linea Luce Beauty dedicata alla skincare per promuovere l’unicità di ogni singolo individuo, prendendosi cura della propria pelle e della bellezza naturale insita in ognuno. I prodotti sono confezionati in packaging riciclabile, sono totalmente Made in Italy, cruelty free e adatti anche alle pelli più sensibili.

SOS Beauty di Micol Olivieri

Giovane attrice diventata celebre grazie al ruolo di Alice interpretato nella serie tv I Cesaroni, ha lanciato la sua linea cosmetica la cui filosofia è far sentire ogni donna parte di una comunità. Gli ingredienti dei prodotti sono a chilometro zero e di origine biologica.

Goovi di Michelle Hunziker

La svizzera più amata dagli italiani è la co-fondatrice del brand che nel suo nome fonda i termini Good Vibes. Prodotta interamente in Italia, la linea cosmetica è formulata con ingredienti naturali.

Elodie per Sephora

La cantante ha già prestato la sua innegabile bellezza a marchi sportivi per collaborazioni di tutto rispetto (oltre che aver presenziato come co-conduttrice al Festival di Sanremo 2021). Nei mesi scorsi è arrivata anche la collaborazione con la catena di profumerie francese. La palette occhi firmata da Elodie è stata definita una “giostra di colori” per effetti pop e fuori dagli schemi.

Ryl Natural Power di Romina Power

Il nome del brand è l’acronimo dei fondatori del brand: Romina Power, il figlio Yari Carrisi e il dottor Leonardo Caligani. I prodotti sono senza parabeni e allergeni, sono certificati bio e sfruttano le proprietà di fiori e piante autoctone.

Le linee cosmetiche delle star internazionali

Kylie Cosmetics

Il brand è nato nel 2015 e il nome di Kylie fa parte della grande famiglia Kardashian. Kylie Cosmetics inizialmente era composta da soli tre set di rossetti ma col tempo il brand della giovane Kylie è cresciuto, diventando uno dei brand di make up più amato. È stata introdotta anche una linea dedicata alla cura della pelle, la Kylie Skin.

KKW Beauty

Anche Kim Kardashian, forse la più famosa della sua famiglia, ha debuttato con la sua linea cosmetica nel 2017, due anni dopo la sorellina Kylie, rendendo oggetto del desiderio il suo stick in crema per il contouring.

Fenty Beauty di Rihanna

Lanciata nel 2017, la linea di bellezza Fenty Beauty di Rihanna ha conquistato giorno dopo giorno la sua buona fetta di mercato conquistando, grazie alla sua inclusività, fan in tutto il mondo con ben 30 tonalità di fondotinta.

Rare Beauty di Selena Gomez

Fondata sul concetto di amore verso se stessi, la cantante ha lanciato la sua linea make up per evidenziare la bellezza naturale.

JLo Beauty di Jennifer Lopez

Nel 2020 la pop star ha lanciato la sua linea JLo Beauty attesissima dai fan di tutto il mondo, esaudendo finalmente il desiderio collettivo di scoprire i suoi trucchi di bellezza che la fanno apparire – a 51 anni suonati – sempre radiosa e bellissima.

Haus Laboratories di Lady Gaga

Cantante, attrice ed esperta di bellezza: nel 2019 è uscita linea cosmetica Haus Laboratories di Lady Gaga, primo brend a debuttare su Amazon.

Honest di Jessica Alba

La linea cosmetica dell’attrice americana è cruelty free ed è nata come inno a qualunque tipo di bellezza, celebrando la diversità con ingredienti attentamente selezionati. È composta da prodotti per la skincare e per il make up.

Victoria Beckham Beauty

L’ex Posh Spice oltre alla moda ne sa anche in fatto di bellezza e ha lanciato il suo brand di cosmetica sostenibile, cruelty free e composto da un team di lavoro totalmente al femminile.

Florence di Milly Bobby Brown

Impossibile non riconoscere “Undici” di Stranger Things. Milly cresce alla velocità della luce e sta diventando una delle attrici più desiderate di Hollywood. La sua linea cosmetica si rivolge ai teen-ager e i prodotti non sono testati sugli animali.

Juice Beauty di Gwyneth Paltrow

L’attrice è diventata il direttore creativo della linea make up vegana di Juice Beauty. Da sempre attenta all’ambiente e all’alimentazione, Gwyneth Paltrow ha partecipato in prima persona a ogni fase della produzione dei prodotti.

Pro D.N.A. Paris Hilton Skincare

Modella, ereditiera e imprenditrice, Paris Hilton ha fondato anche la sua linea cosmetica di lusso, avvalendosi della professionalità di ricercatori e dermatologi di fama internazionale.