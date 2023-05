Michelle Hunziker dà il biberon al nipote Cesare e si commuove

La nascita del suo primo nipote, Cesare, avvenuta il 30 marzo 2023, ha reso felicissima Michelle Hunziker, che ha sottolineato quanto sia al colmo della gioia per essere diventata nonna a soli 46 anni. La showgirl appena ne ha la possibilità non manca di dare una mano alla sua primogenita, Aurora Ramazzotti, e si occupa del bambino in prima persona.

Lo stato d’animo di felicità appare evidente anche nelle sue Instagram Stories, oltre che negli scatti che lei pubblica spesso sul suo profilo social, dove le sembra di avere fatto un salto indietro nel tempo, in particolare al periodo in cui era lei a essere diventata mamma.

Questa volta la conduttrice svizzera ne ha approfittato per trascorrere domenica 28 maggio 2023 insieme al bimbo, a cui ha deciso di dare il biberon tenendolo in braccio e coccolandolo. La neomamma adora riprendere questi momenti in cui la mamma le dà una mano nella gestione del piccolo e ne è estasiata a sua volta. Nell’arco di pochi minuti, però, la 46enne è scoppiata in lacrime in preda alla commozione.

Aurora è così intervenuta subito e le ha chiesto: “Cosa fai?“. Non è tardata ad arrivare la risposta di Michelle Hunziker: “Eh, ogni volta che lo guardo mi viene da piangere, perché ti assomiglia e perché è pazzesco dai, la vita è pazzesca“.

Insomma, la dimostrazione più evidente di un concetto che lei ha già espresso in più occasioni: vedere la sua prima figlia mamma la emoziona e conferma quanto il trascorrere degli anni possa permetterle di vivere momenti speciali come questo.