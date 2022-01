I cristalli, dapprima venerati e utilizzati sia nella cultura new age che nella tradizione ayurvedica, oggi sono stati “sdoganati” grazie alle star che hanno deciso di introdurli nella loro beauty routine, ma perché?

Oggi è sempre più netto il pensiero secondo il quale la bellezza esteriore dipenda da quella interiore, non solo dal punto vista alimentare ma anche da quello del benessere psicofisico e mentale. Basta pensare alla filosofia che sta dietro il Gua Sha, dispositivo cosmetico (meglio conosciuto in Occidente come face roller) che si serve di pietre dure per massaggiare la pelle, che scaldandosi rilasciano sulla pelle tuti i loro benefici.

Così sempre più persone si sono interessate alle proprietà dei cristalli, utili per ritrovare equilibrio ed energia positiva, e li hanno abbinati ai prodotti cosmetici, per agevolare il processo dei principi attivi e per una connessione estetica e spirituale sempre più intensa.

Star che usano i cristalli nella beauty routine

Tra le star che hanno deciso di utilizzare i cristalli, c’è Miranda Kerr, che ha inserito in una delle sue creme viso il quarzo citrino, adatto per supportare non solo la luminosità della pelle ma anche le energie positive. La sua linea Kora Organics è interamente basata sulle proprietà del quarzo rosa.

Kate Hudson mostra spesso sui social la sua passione per lo Yoga e come conserva le sue creme viso preferite vicino alla sua splendida collezione di cristalli. Lo scopo è quello di energizzarle maggiormente: che sia un effetto suggestivo o meno, l’idea stessa crea benessere psicofisico e quindi può essere considerata una buona abitudine.

Anche Jessica Alba è una grande appassionata di pietre e cristalli: “Ho scoperto che mi aiutano a tenere la mente a posto facendomi sentire radicata e connessa con me stessa” ha scritto in uno dei suoi post su Instagram.

Tutti sanno che Victoria Beckham non si separa mai da un cristallo (ossidiana nera) che le ha regalato diverso tempo fa suo marito David Beckham. Nel 2018 ha creato persino una collezione di abbigliamento per il suo brand con una tasca segreta dove portare con sé il proprio amuleto.

Cristalli, quali scegliere per la beauty routine

Ciò che rende i cristalli così speciali è proprio la loro origine: si formano insieme ai minerali nella profondità della Terra, specialmente nelle zone vulcaniche. Custodiscono per loro stessa natura luce, vibrazione ed energia, e naturalmente non sono tutti uguali. Vengono spesso purificati sotto acqua tiepida corrente e lasciati a bagno in acqua filtrata, per creare un elisir di bellezza da vaporizzare su viso e corpo. Ecco di seguito le caratteristiche dei cristalli più comuni e apprezzati:

Quarzo rosa: a questa pietra si attribuiscono proprietà lenitive per calmare le irritazioni della pelle e migliora la circolazione sanguigna.

a questa pietra si attribuiscono proprietà lenitive per calmare le irritazioni della pelle e migliora la circolazione sanguigna. Ametista : caratterizzata da un intenso colore viola, questa pietra aiuta a migliorare l’autostima e combattere le tensioni mentali, si dice che riesca ad agire sul sistema endocrino.

: caratterizzata da un intenso colore viola, questa pietra aiuta a migliorare l’autostima e combattere le tensioni mentali, si dice che riesca ad agire sul sistema endocrino. Quarzo citrino: è considerato anche un ottimo portafortuna, è associato all’elemento del fuoco e stimola la digestione e il metabolismo, oltre a rafforzare il sistema immunitario.

è considerato anche un ottimo portafortuna, è associato all’elemento del fuoco e stimola la digestione e il metabolismo, oltre a rafforzare il sistema immunitario. Malachite : usata sotto al cuscino favorisce il riposo notturno e il rilassamento durante le ore di sonno.

: usata sotto al cuscino favorisce il riposo notturno e il rilassamento durante le ore di sonno. Giada: utile per la salute di cuore e fegato, stimola il sistema immunitario.

Questi tipi di cristalli sono tra i più comuni, usati e reperibili in commercio, il loro valore aumenta quando sono il più grezzo possibile e poco trattati, proprio perché conservano le loro caratteristiche naturali.