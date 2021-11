“Un profumo potente e forte per una donna sensuale”. Presenta così, Dayane Mello, con un video promozionale, Goccia, il nuovo profumo della sua linea beauty DAY (Dayane and You). Un’edizione limitata che va ad arricchire i prodotti del suo brand e che rappresenta totalmente la personalità della nota modella e imprenditrice.

Dayane, che al momento si trova nel suo Paese d’origine, il Brasile, come concorrente al reality show La Fazenda, ha realizzato questo profumo con l’equipe dei suoi collaboratori. Proprio questi ultimi, ora, si stanno occupando della promozione del prodotto. “Questo profumo – spiega Chiara Ciucchi, marketing manager di DAY, – nasce dalla voglia di vivere di Dayane. Abbiamo studiato il profumo, è stato un lavoro di squadra”.

Un progetto che ha portato alla realizzazione di un profumo che si basa su tre “note fondamentali”: quelle di testa, di cuore e di fondo. Per quanto riguarda le note di testa, si parla di un cocktail di pera, bergamotto e frutti rossi, che conferiscono al profumo quel tocco fresco e leggero. Per le note di cuore, invece, protagonista è il gelsomino, rilassante e inebriante; infine, per quelle di fondo, che regalano al profumo quel tocco seducente che non può mancare, è stato utilizzato il patchouli.

L’esuberanza di Dayane, poi, è raccontata tramite l’esplosione di colori che presentano il profumo: “Ogni colore – ha spiegato Daniele Esposito, manager del brand – ha una sua parola che lo determina”. Si tratta dei colori che formano l’arcobaleno e vanno dal rosso, che rappresenta la passione, all’arancione simbolo d’indipendenza. Ma c’è anche il verde che rappresenta la libertà, il blu dell’uguaglianza, il giallo indice di sensualità e l’indaco che esprime il coraggio.