Dopo Rihanna, Lady Gaga, Ariana Grande e molte altre, anche Billie Eilish ha deciso di lanciare il suo personalissimo profumo, Eilish. Lo ha annunciato sulle sue pagine social, dove ha pubblicato uno scatto che la ritrae mentre tiene in mano una boccetta dorata con la forma di un mezzo busto femminile. In un secondo post, poi, la cantante ha scritto che la sua fragranza sarà in vendita a partire dal novembre 2021, senza però indicare una data precisa, esclusivamente sul suo sito ufficiale.

La giovane musicista si unisce quindi al nutrito gruppo di star che hanno prodotto un proprio profumo, e lo fa dando vita a quello che lei stessa ritiene il suo profumo preferito al mondo.

“Sono così emozionata di condividere finalmente con voi la mia prima fragranza ‘Eilish’. È un profumo che inseguo da anni e anni ed è la mia fragranza preferita al mondo. Il profumo è sempre stato una parte enorme della mia vita e della mia esistenza da quando ho memoria, ed è stato un sogno creare questa fragranza e dare vita alle mie idee. È stata una delle cose più eccitanti che abbia mai fatto. Non vedo l’ora, presto sarà vostro”,

ha scritto la diciannovenne sul suo profilo Instagram. Un’altra foto è poi comparsa sulla pagina social ufficiale del nuovo brand di Billie, chiamata Eilish Fragrance (che, tra l’altro, in un solo giorno ha raccolto 185mila follower). In un’intervista a Vogue, la cantante ha spiegato che il suo profumo può essere definito gourmand (con odori che ricordano, quindi, il cibo), con note calde di caramello, cacao, spezie e, soprattutto, vaniglia. “Ho sempre adorato il profumo di vaniglia, sin da quando ero bambina e mia mamma mi insegnava a fare le torte“, ha spiegato.

E, per quanto riguarda il design della boccetta, ha raccontato di come abbia voluto rappresentare il corpo femminile, concretizzando però il concetto di body positive: “Penso che il corpo umano sia bellissimo così com’è, dobbiamo smettere di cambiare i nostri corpi e apprezzarlo per quello che naturalmente sono, perché sono così belli“.