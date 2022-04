Expensive Blonde è ufficialmente il biondo della primavera-estate 2022

Dopo l’Expensive Brunette, che ha spopolato nel 2021, nel nuovo anno da poco cominciato arriva l’Expensive Blonde, un mix di meravigliosi riflessi biondi che ha conquistato anche alcune celebrities.

Sono proprio loro ad aver scatenato la mania dell’Expensive Blonde: Jessica Alba, Jennifer Lopez, Hailey Bieber e Gigi Hadid sono le star che sui social hanno fatto tendenza con la loro scelta in fatto di capelli. Il loro biondo è richiestissimo, per l’effetto “baciato dal sole” che riesce a ricreare.

Ora che siamo entrati nella primavera e ci prepariamo proprio a sbocciare in vista del caldo dell’estate, è questo l’effetto che in tanti cercano di replicare sui propri capelli. L’Expensive Blonde in questo caso è la risposta: è un biondo morbido, sfumato e caramellato, che brilla come l’oro sotto al sole.

Ma che cos’ha di così particolare questo tipo di biondo? Tutto sta nelle sfumature che le mani più esperte riescono a creare con le tinte sui capelli: vanno dal miele al caramello, passando per il color sabbia e ovviamente il dorato. Un leggero contrasto che li rende “lussuosi” e brillanti, come il nome a loro attribuito riesce a definire perfettamente.

Expensive Blonde, le star che hanno ceduto al fascino dell’oro

Tra le ultime ad essersi innamorate dell’Expensive Blonde c’è l’attrice e imprenditrice Jessica Alba, che su Instagram si è mostrata fiera e splendente con il nuovo colore di capelli. Il biondo delicato e dorato scelto per lei si sposa perfettamente con la sua pelle naturalmente ambrata. Le carnagioni con sottotono caldo infatti sembrano spiccare ancora di più con questa specifica palette di colori. L’attrice è il chiaro esempio di come si possa passare da un colore decisamente più scuro a uno più dorato, senza stonature.

Anche Jennifer Lopez, performer e artista a tutto tondo, ha scelto di far risplendere la sua chioma con lussuosi riflessi biondi, che si fondono perfettamente con il castano delle radici e con la sua pelle dorata, in un mix di colori equilibrato e armonico.

Persino la modella Gigi Hadid, da sempre nota oltre che per la sua bellezza anche per i suoi splendidi occhi azzurri e capelli biondi, splende ancora di più grazie ai suoi capelli che in questa stagione riflettono luce, incorniciandole perfettamente il volto. Osservando bene il suo colore di capelli, si nota come proprio attorno al suo viso spuntano le ciocche più chiare e lucide che donano al suo incarnato ancora più luce.

Vi raccomandiamo... Il castano caldo di Leni Klum è il colore di capelli del 2022

Expensive Blonde, per chi è adatto questo biondo

Gli hairstylist più esperti riescono ad adattare questi riflessi biondi persino ai capelli più scuri, cercando il giusto equilibrio tra luci e ombre sulle ciocche, in perfetta armonia con il sottotono della pelle, che determina la base da cui partire. Ecco perché questo tipo di colorazione non è consigliata per il fai da te: meglio rivolgersi a saloni di bellezza dove i professionisti potranno scegliere con cura quali ciocche decolorare e quali tonalità usare per esaltare ancora di più l’incarnato.

La luce che incontra i capelli con queste tonalità, si riflette come accade su un gioiello dorato: diventa pura luce abbagliante, come in una cascata d’oro. É questa la caratteristica che rende l’Expensive Blonde unico, riconoscibile e vera tendenza della primavera-estate 2022.