Il castano caldo di Leni Klum è il colore di capelli del 2022

La parola d’ordine di questo 2022, in fatti di capelli, è senza dubbio “castano”. Per la precisione Expensive Brunette. Ebbene sì, tonalità calde e naturali illuminate da tocchi di luce sono alla base dei nuovi diktat in fatto di hair style e sono tantissime le star che ce ne hanno dato dimostrazione. Dopo Hailey Bieber e Karlie Kloss, è Leni Klum ad illuminarci, abbandonando il suo biondo platino per un castano cioccolato dal sapore unico.

La modella, infatti, ha condiviso su Instagram uno scatto che la ritrae con il nuovo look, molto naturale e lontano dalla tonalità di capelli – molto simile a quella di di mamma Heidi, che la ventenne ha sfoggiato finora. E la sua trasformazione ha decisamente fatto impazzire i fan, tanto che il post – corredato da una foto che la ritrae in accappatoio e con la nuova chioma – ha conquistato quasi duecentomila like, nonché moltissimi commenti entusiastici (tra cui proprio quello della madre che scrive: “Sei meravigliosa con qualsiasi colore“.).

E ‘amore di mamma‘ o meno, non possiamo che essere d’accordo sul fatto che questo castano caldo doni molto a Leni Klum. Gli occhi azzurrissimi godono del contrasto con la chioma più scura e l’incarnato sembra più luminoso. Il suo è un castano cioccolato illuminato alla base da alcune schiariture realizzate a mano libera, mentre le punte sono più scure e più piene. Un risultato eccellente tipico dell’Expensive Brunette.

Del resto, come abbiamo anticipato, il castano è senza dubbio tornato alla ribalta quest’anno. Il punto forte di questa colorazione è la naturalezza: si cerca di realizzare una tinta scura che renda corposa la chioma e la si arricchisce con dettagli luminosi. Molto apprezzata, a tal proposito, è la tecnica del balayage realizzata su chioma scura: illumina il colore regalando un effetto molto naturale.