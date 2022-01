Filippa Lagerbäck, tre beauty look assolutamente da copiare

Filippa Lagerbäck ama sfoggiare look sempre diversi e molto trendy. Outfit speciali, selezionati per ogni occasione, e che la conduttrice – ormai presenza fissa da anni a Che tempo che fa su RaiTre – ama condividere con i suoi follower su Instagram. Ma l’ex modella di origini svedesi, è un punto di riferimento anche per quanto riguarda il make-up.

Truccata sempre alla perfezione e con maestria, Lagerbäck mostra spesso i suoi beauty look sui social, svelando i trucci e i segreti della sua routine. Soprattutto prima della messa in onda di Che tempo che fa, la conduttrice scatta dei selfie dove anticipa quale sarà l’outfit o il make-up della serata. Con la sua pelle di pesca e gli occhi chiarissimi, Lagerbäck punta spesso su un look acqua e sapone, semplice, ma che esalti i suoi punti di forza. Perciò ecco tre beauty look della conduttrice assolutamente da copiare.

Il segreto di questo make-up è la luminosità. Qui Filippa Lagerbäck si limita a truccare leggermente gli occhi con un ombretto rosa perlato molto brillante. Un filo di mascara per allungare le ciglia è tutto quello che si concede. Del resto, a rendere ancora più grandi gli occhi è la matita bianca, distesa sapientemente nella parte inferiore della palpebra. Sulle labbra, invece, osa di più: un meraviglioso rossetto rosso che mette in mostra il suo splendido sorriso.

In questo selfie Filippa Lagerbäck sfoggia un trucco che è pura luce. Anche qui opta per un make-up acqua e sapone che mette in risalto la sua carnagione chiara e gli occhi azzurri: sulle palpebre stende un filo di ombretto color carne molto delicato e qualche spennellata di mascara sulle ciglia. Gli zigomi sono messi in risalto da un blush pesca quasi impalpabile, mentre sulle labbra opta per un rossetto nude brown molto sensuale.

Questo terzo beauty look è invece leggermente più intenso. Qui Filippa Lagerbäck accentua molto lo sguardo con un eyeliner nero che incornicia la palpebra. L’ombretto è dorato, molto luminoso, il mascara è leggermente più pesante. Per quanto riguarda le labbra, anche qui non si risparmia e osa con un rossetto mattone molto intenso.