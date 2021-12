Ancora una volta Filippa Lagerback si conferma un’icona di stile. La bella co-conduttrice di Che Tempo Che Fa, ha indossato un capo veramente di tendenza, come sempre del resto. Una tuta intera, uno degli outfit che sta spopolando tra le vip di tutto il mondo. Ma la vera chicca di questo modello sta nel colore, un marrone caldo e avvolgente e che, come ci scherza anche lei, sembra appena uscito dal forno sotto forma di un omino di pan di zenzero.

La palette dei marroni ci ha accompagnato durante tutti questi mesi, dall’autunno fino all’inverno inoltrato. Una nuance perfetta e che sta benissimo a tutte, come del resto anche la jumpsuit di Filippa Lagerback. Forse non proprio a tutte direte voi, ma vi possiamo assicurare che esistono svariati modelli di tute adatti a ogni fisicità e perfetti in ogni occasione.

La showgirl ha mostrato il capo sulla sua vetrina preferita, Instagram, dove è solita condividere foto dal camerino di RaiTre. Il modello è firmato Suoli ed è caratterizzato da maniche lunghe a 3/4, un design aderente alla pelle lungo tutto il busto, per poi scendere ampio e comodo lungo le gambe. Dalla vita in giù, che Filippa ha voluto evidenziare con una cintura in cuoio, il pantalone si apre in ampie pinces che conferiscono dinamicità a tutta la linea.

Sulla parte anteriore della maglia una scollatura a oblò cut out fa capolino, in fondo un pizzico di sensualità non fa mai male. Per le scarpe, Lagerback ha scelto un paio di décolletées color burro di Jimmy Choo, una griffe che la conduttrice ha già indossato e che ama molto (e anche noi). A completare il tutto Filippa ha lasciato i suoi capelli color miele sciolti e con morbide onde, un connubio perfetto con la nuance dell’abito. Per il trucco ha invece optato per una matita occhi blu, che fa risaltare il suo sguardo, e un rossetto rosa.