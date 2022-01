Filippa Lagerback dà il benvenuto al 2022 “Un passo alla volta”, come scrive sul suo profilo Instagram, condividendo con i follower uno scatto nel quale passeggia con indosso il nuovo must have dell’inverno: un cappotto teddy color cammello.

Step by step, la conduttrice ha fatto un enorme balzo in avanti in quanto a stile, unendo due tendenze di moda già da un bel pezzo: le pellicce teddy effetto peluche e il soprabito cammello, caratterizzato da centinaia di diverse colorazioni sui toni del beige. Nocciola, cappuccino, biscotto e chi più ne ha più ne metta.

Sorridente e spensierata, Lagerback cammina con il lungo capospalla abbinato ad un outfit dai colori autunnali. Un lungo vestito bianco accollato spunta al di sotto del cappotto lasciando intravedere una fantasia a fiori color porpora. Una borsetta a tracolla caratterizzata dalla stessa nuance bordeaux dà un ulteriore tocco di colore. Ai piedi, invece, un paio di stivaletti neri con tacco basso, molto casual.

Attorno a lei un meraviglioso paesaggio: un prato verde e, alle spalle, l’Abbazia di San Galgano, a circa 30 chilometri da Siena. La conduttrice si trovava lì per un viaggio di piacere in compagnia di amici e famiglia, per festeggiare il Capodanno in totale relax immersi nel verde della Toscana. Con lei, anche il marito Daniele Bossari e la figlia Stella, con i quali si è fatta immortalare in alcuni dolcissimi scatti che ha poi condiviso ancora una volta sul suo profilo Instagram.

La passeggiata all’aria aperta ha dato il benvenuto al 2022 con un look che ha unito insieme inverno, autunno e primavera, e ci fa già sognare l’arrivo di temperature più calde.