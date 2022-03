Anche il 45esimo appuntamento con il Grande Fratello Vip 6 si è concluso e nella puntata di lunedì 28 febbraio 2022, ci sono stati ben due eliminati. A lasciare la Casa di Cinecittà, a due settimane dalla finale, sono stati Nathaly Caldonazzo e Alessandro Basciano.

Mancano solo quattro puntate alla fine del reality e piano piano il gruppo di vipponi di Alfonso Signorini si restringe sempre di più. Due eliminazioni e quattro nuovi nominati: per prima è uscita Nathaly Caldonazzo e poi Alessandro Basciano.

L’attrice è stata scelta dal pubblico da casa tramite il televoto, ma subito dopo il conduttore ha annunciato nuove nomination lampo: finiscono al televoto Miriana Trevisan e Antonio Medugno, e a loro spetta la scelta di altre due persone.

Antonio sceglie Sophie mentre Miriana sceglie Alessandro: i primi due nominati però sono stati salvati dal pubblico, mentre la coppia Basciano-Codegoni è rimasta in sfida, fino a quando il modello è stato eletto come secondo eliminato della puntata.

Dopo il loro ingresso in studio, sono partite le nomination palesi: Soleil Sorge nomina Miriana, mentre Barù sceglie Antonio, così come Sophie e Manila Nazzaro. Jessica Selassiè fa il nome di Giucas Casella e Davide Silvestri conferma la nomination ad Antonio. Miriana motiva la sua scelta verso Antonio per gli scarsi rapporti con lui.

Chiude proprio Giucas Casella, che conferma Antonio come nominato. Terminate le quelle palesi, tocca prima a Lulù Selassiè la nomination segreta e la sua scelta ricade su Davide. Stessa questione per Delia Duran, che nomina Miriana. A conti fatti vanno al televoto Antonio, Miriana, Davide, Giucas e Sophie, tutti a rischio uscita nella puntata di giovedì 3 marzo.