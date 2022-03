I fan del Grande Fratello vip lo sanno bene: Jessica Selassié ha un debole per Barù Gaetani. Fra i due concorrenti c’è un bel legame, un’amicizia che si è intensificata nel corso della convivenza e che ha portato molti telespettatori a sperare di veder nascere qualcosa tra loro.

In particolar modo per poter assistere finalmente ad un lieto fine per la principessa etiope, la quale sognava di trovare l’amore all’interno del reality. Purtroppo, nel corso del programma ha dovuto fare i conti con diversi due di picche, fra cui quello di Alessandro Basciano (che ha invece preferito intraprendere una relazione con Sophie Codegoni).

Dopo l’arrivo del food influencer nella casa, però, Selassié ha immediatamente dirottato nei suoi confronti tutte le attenzioni, provando in ogni modo a conquistarlo. Lui, dall’altro lato, è sempre rimasto vago sull’argomento, fino a quando non ha confessato a Soleil Sorge che con Selassié non potrà mai nascere nulla nemmeno dopo la trasmissione, perché da parte sua non è scoppiata nessuna scintilla.

Fino a che punto continuerà ad umiliarsi dietro l'orso paleolitico? E pensare che era la mia preferita 💀 #gfvip



pic.twitter.com/cTi1GtzMIR February 27, 2022

In seguito, durante il pomeriggio del 28 febbraio 2022 è accaduto qualcosa nella casa. La principessa ha provato a baciare Gaetani, forse per gioco, fra le risate. Si è avvicinata alle sue labbra, ma lui ha reagito scansandosi immediatamente con un’espressione sbalordita. È probabile che i due stessero soltanto scherzando, ma solo poche ore prima lui aveva sentito il desiderio di mettere in chiaro le cose con lei, spiegandole le sue reali intenzioni nei suoi confronti:

“Non voglio che pensi certe cose, poi te la prendi. Possiamo continuare questa nostra amicizia o mi devo allontanare per paura di ferirti? È ridicola una situazione così, non mi appartiene. Anche a te spero che non ti appartiene. Mi sembra che la nostra amicizia così funzioni, oppure mi devo allontanare? Sì, stai scherzando ma fino a un certo punto, sento che c’è un po’ di pesantezza”.