Amadeus ha svelato i 22 nomi dei cantanti che parteciperanno alla 72esima edizione del Festival di Sanremo e che da martedì 1 a sabato 5 febbraio 2022 si esibiranno sul palco dell’Ariston. Tra grandi ritorni e tante novità spicca il nome di Gianni Morandi. L’ultima esibizione alla kermesse della musica italiana risale a 50 anni fa, quando nel 1972 l’eterno ragazzo cantò Vado a lavorare, classificandosi al quarto posto.

Nel 2022 la voce di Fatti mandare dalla mamma porta sul palco dell’Ariston un brano scritto da Lorenzo Jovanotti. Top secret ovviamente il titolo ma su Instagram entrambi gli artisti si sono detti emozionati per essere al Festival, uno come cantante, uno come autore. Il rapper, in un post, ha raccontato come è nata la canzone per Morandi:

“Mi ha chiesto qualche mese fa se ne avevo una che mi facesse pensare alla sua voce e alla sua storia e da quel giorno ci ho pensato finché poi di colpo è arrivata e l’ho chiamato gridandogli ce l’ho! Ha ascoltato il mio demo ed è arrivato da me, ma tutt’altro che in ginocchio, era contento di lavorarci e di trovare la tonalità. Amadeus l’ha ascoltata e l’uomo dei fiori ha detto SI! adesso la finiamo per bene. Il ritorno di Gianni su quel palco sarà emozionante. Sono contento che il pezzo sia stato ammesso alla gara, per me essere parte di questa cosa è molto bello, mille pensieri si affollano nella mia testa, molti ricordi legati alla mia vita di appassionato di musica e di spettacolo, e altrettanti legati al futuro di un artista come Morandi che ha questa voglia di giocare, partecipare, emozionarsi ed emozionare. Restiamo uniti!!!!!”

Grande emozione quindi per questa collaborazione che vede nascere un testo che è anche un po’ simbolo di un incontro generazionale. Anche Gianni Morandi sul suo profilo Instagram ha commentato questo ritorno sanremese: