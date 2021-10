Sanremo Giovani 2021: ecco chi sono i cantanti che partecipano alle selezioni

In questa edizione gli artisti ammessi alle audizioni sono 46 e non 30 come gli anni precedenti. Perché? Per la Commissione Artistica c'è troppo talento, impossibile sceglierne meno. Tra loro anche volti già noti nei talent show come Amici e XFactor.