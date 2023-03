Gli 8 migliori prodotti del 2023 per sollevare e distendere lo sguardo

Il 2023 ha portato in dote prodotti rivoluzionari per la cura del contorno occhi. La zona perioculare è ormai al centro dell’attenzione delle case cosmetiche, che si concentrano sulla creazione di formule sempre più efficaci e con texture innovative, che vanno dalle creme ai sieri fino ai filler dermo-cosmetici. I nuovi prodotti offrono una vasta gamma di opzioni per levigare le rughe e lo sguardo, ridurre gonfiori e occhiaie, diffondere luminosità e rimpolpare la pelle. Ci sono molte opzioni di prodotti per sollevare e distendere lo sguardo sul mercato del 2023, da quelli che utilizzano tecnologie innovative ai prodotti più naturali. La scelta dipende dalle nostre abitudini e preferenze e chiaramente dalle necessità.

Uno dei marchi leader in questo campo è Filorga, che ha creato il nuovo Time Filler Eyes 5XP, dalla formula potenziata e ispirata a cinque tecniche di medicina estetica. La texture estremamente elastica è adatta per idratare tutta la zona perioculare, compresa la palpebra mobile. Il prodotto può essere steso su tutta la superficie delle palpebre, inferiori e superiori, fino all’arco sopraccigliare. Il prodotto in eccesso può essere applicato senza problemi sulle ciglia degli occhi, per irrobustirle.

Ecooking, una famiglia di prodotti danesi, biologici e vegani, ha introdotto la nuova Eye Cream per le pelli più sensibili. Questa crema anallergica e nutriente è realizzata con estratti naturali di alghe rosse, di semi di zucca e glucosil esperidina. La crema idrata, stimola la microcircolazione e la produzione di collagene, riducendo le occhiaie e le borse. L’applicatore metallico aiuta a migliorare la texture della pelle e a ridurre l’aspetto stanco degli occhi.

Anche il trattamento dermo-cosmetico Fillerina dei laboratori Labo Suisse, che utilizza dodici tipi di acido ialuronico a diverso peso molecolare, si è distinto per l’effetto rimpolpante e riempitivo, garantito dall’applicatore di precisione brevettato. Nella formula è stato inserito anche il nuovo complesso MITO – Mitochondria, per dare una sferzata di energia al rinnovamento cellulare.

Retinol Correxion Line Smoothing Eye Cream di RoC è un prodotto che utilizza il retinolo, abbinato a un blend di minerali, ed è ben tollerato anche dalla pelle più delicata del contorno occhi. Il trattamento agisce sui principali segni del tempo fin dalla prima applicazione. Senza alcun rischio di irritazione, contribuisce a donare al contorno occhi un aspetto più riposato e sano grazie alla sua efficacia: leviga le rughe e attenua le occhiaie.

Contorno occhi e sguardo luminoso: i cosmetici da acquistare

Ci sono anche altre opzioni sul mercato che possono aiutare a migliorare l’aspetto della zona perioculare. Ad esempio, il brand francese Caudalie ha creato la sua crema Premier Cru The Eye Cream, una formula anti-età altamente concentrata che utilizza l’acido ialuronico, la vitamina E e il resveratrolo, un antiossidante presente nel vino rosso. La crema aiuta a levigare le rughe e le linee sottili, mentre idrata e protegge la pelle dagli agenti esterni dannosi.

Un altro prodotto interessante è l’Eye Cream di Shani Darden, un’esperta di bellezza molto apprezzata dalle star di Hollywood. La crema è arricchita con acido ialuronico, vitamina C e caffeina, che aiutano a idratare la pelle.

Inoltre, la marca giapponese Shiseido ha sviluppato la sua crema Benefiance Wrinkle Smoothing Eye Cream. Contiene una formula che mira a combattere i segni visibili dell’invecchiamento come le rughe, le linee sottili e le occhiaie. La crema contiene l’innovativo ingrediente ReNeura Technology+. Aiuta a migliorare la capacità della pelle di riconoscere e rispondere ai segnali di giovinezza, insieme all’estratto di alghe marroni, che idrata e leviga la pelle.

Infine, per chi preferisce prodotti naturali, c’è l’olio di semi di fico d’India, che può essere utilizzato per la zona perioculare e le labbra. Quest’olio è noto per le sue proprietà idratanti e antiossidanti. Può aiutare a ridurre l’aspetto delle rughe e delle linee sottili, mentre nutre la pelle.